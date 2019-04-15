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Rusya, NATO ile işbirliğini durdurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 18:38 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ile NATO arasındaki askeri ve sivil alanlardaki tüm işbirliğinin kesildiğini duyurdu.Rusya’da bir haber ajansına konuşan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ve NATO arasında birçok konuda fikir ayrılığı bulunduğuna işaret ederek, “NATO, Rusya ile olumlu politika sürdürmekten uzaklaştı” dedi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ile NATO arasındaki askeri ve sivil alanlardaki tüm işbirliğinin kesildiğini duyurdu.
Rusya’da bir haber ajansına konuşan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya ve NATO arasında birçok konuda fikir ayrılığı bulunduğuna işaret ederek, “NATO, Rusya ile olumlu politika sürdürmekten uzaklaştı” dedi. Gruşko, Rusya ile NATO arasında diyaloğun kopmasına sebep olan en büyük gerekçeyi ise uluslararası kuralların ihlali, NATO’nun Rusya sınırlarına ilerlemesi ve NATO üyesi ülkelerin askeri altyapılarını güçlendirmesi olarak gösterdi. NATO ülkelerinin geçen yılki harcamalarının 22 milyar doları aştığını dile getiren Gruşko, “İlişkilerin normal çalışmalarının durdurulması kararı verildi. Artık Avrupa’da güvenliğin sağlanmasının koşulu Rusya ile NATO ilişkilerine bağlı” dedi. Gruşko, Rusya ile NATO arasındaki askeri ve sivil alanlardaki tüm işbirliğinin kesildiğini ifade etti.

NATO’dan diyalog çağrısı geldi
Rusya’nın açıklamalarının ardından NATO’dan açıklama geldi. Uluslararası bir haber ajansına açıklama yapan NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, Batılı ülkelerin Rusya ile yakın temas kurması gerektiğini söyleyerek, “Soğuk Savaş sırasında birbirimizden gelen sinyalleri anlıyorduk, birbirimizle konuşuyorduk. Günümüzde bunlar hakkında çok iyi bilgi sahibi olmamamız beni endişelendiriyor. Bu nedenle Rusya’yla daha fazla iletişim halinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu birbirimizi ve neyi niçin yaptığımızı anlamamızı garanti eder" dedi.

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