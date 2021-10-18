HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya NATO ile köprüleri attı

Rusya NATO ile köprüleri attı

18.10.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, NATO nezdindeki temsilciliğinin faaliyetlerini askıya alacağını ve Moskova'daki NATO irtibat bürosunun kapatılacağını açıkladı.

NATO, geçen hafta 8 Rus diplomatın akreditasyonlarını iptal etmişti.Rusya, Brüksel'deki NATO temsilcilğinin faaliyetlerini 1 Kasım itibarıyla askıya alacağını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu adımın NATO'nun geçen hafta sekiz Rus diplomatın akreditasyonunu iptal edilmesine yanıt olarak atıldığını belirtti.

NATO, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada Rusya'nın NATO temsilciliğinde görev yapan sekiz yetkilinin "gizli istihbarat subayı" olarak çalıştıklarını belirterek akreditasyonlarını iptal etmiş, ayrıca temsilcilikte çalışan Rus yetkili sayısını 20'den 10'a indirme kararı almıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus diplomatların NATO içinde klasik casusluk faaliyetinde mi bulunduğu, yoksa sadece istihbarat görevlisi olarak deklare edilmemiş mi olduğu konusunda bilgi vermemişti.

Moskova'daki NATO büroları da kapatılacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ayrıca NATO'nun Moskova'daki irtibat bürosu ile enformasyon merkezlerinin de 1 Kasım itibarıyla kapatılacağını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı, "NATO'nun kasıtlı adımlarının sonucu olarak fiilen temel diplomatik çalışmalar için dahi koşullara sahip değiliz. NATO'nun eylemlerine yanıt olarak, askeri ataşenin çalışmaları dahil olmak üzere NATO nezdindeki daimi temsilciliğimizin faaliyetlerini muhtemelen 1 Kasım'dan itibaren askıya alıyoruz. Ya da birkaç gün daha zaman alabilir" diye konuştu.

Lavrov, NATO ile Moskova arasındaki temasın büyükelçilik aracılığıyla yürütülebileceğini belirterek "NATO'nun eşit diyaloğa da işbirliğine de ilgisi yok. NATO üyelerinin acil bir işi olursa bu konularla ilgili Belçika'daki Büyükelçimiz ile bağlantıya geçebilirler" dedi.

Kriz Kırım'ın ilhakıyla başlamıştı

NATO, 2014 yılında Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı ilhak etmesi sonrası Rusya ile fiili işbirliğini askıya almış, ancak üst düzey görüşmeler ve ordular arasındaki askeri işbirliği için kanalları açık tutmuştu. İttifak ile Rusya arasında diyalog platformu işlevi gören NATO-Rusya Konseyi de o zamandan bu yana çok ender toplanmıştı.

NATO ile Rusya arasındaki ilişkiler son yıllarda, Soğuk Savaş sonrasının en gergin döneminden geçiyor. Rusya NATO'yu sınırları yakınında provokatif eylemlerde bulunmakla suçlarken NATO da Rusya'ya Kırım'ın işgaliyle uluslararası hukuku hiçe sayma ve NATO üyelerinin güvenliğini tehdit etme suçlamasında bulunuyor.

AP,rtr,dpa/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ormanda gezerken dev mantar buldu! Kilosu 25 liradan satılıyorOrmanda gezerken dev mantar buldu! Kilosu 25 liradan satılıyor
Evlilik teklifi yapacak damat adaylarına kötü haberEvlilik teklifi yapacak damat adaylarına kötü haber
Su hortumu saniye saniye böyle görüntülendiSu hortumu saniye saniye böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Rusya'dan NATO kararı: Askıya alıyoruz

Rusya'dan NATO kararı: Askıya alıyoruz

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Otomobile 'döviz kuru zammı' hazırlığı

Otomobile 'döviz kuru zammı' hazırlığı

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.