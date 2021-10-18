HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya NATO temsilciliğini Kasım'dan itibaren askıya alacağını açıkladı

Rusya NATO temsilciliğini Kasım'dan itibaren askıya alacağını açıkladı

18.10.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın NATO temsilciliklerini gelecek aydan itibaren askıya aldığını açıkladı.

Rusya NATO temsilciliğini Kasım'dan itibaren askıya alacağını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın NATO temsilciliklerini gelecek aydan itibaren askıya aldığını açıkladı.

Açıklamada, NATO'nun Moskova ofisindeki çalışanların akreditasyonlarının da Kasım'dan itibaren geçersiz sayılacağı belirtildi.

NATO da, bu ay başında Rusya temsilciliğinden sekiz diplomatın akreditasyonlarını 'istihbarat görevlisi olarak çalıştıkları' gerekçesiyle iptal etmişti.

Moskova'nın 2014 yılında Ukrayna'ya bağlı Kırım yarımadasını ilhak etmesinden sonra Rusya ile NATO arasındaki gerilim tırmanmıştı.

Rus medyasına konuşan Lavrov, Rusya'nın Brüksel'deki NATO temsilcilerinin faaliyetlerini askıya alma kararının "NATO'nun eylemlerine karşılık" olduğunu söyledi ve ittifakı "adil diyalog kurmaya yanaşmamakla" suçladı.

Rus medyasının aktardığına göre Lavrov, "Eğer bu konularla ilgili NATO üyelerinin herhangi acil bir meselesi varsa, Belçika'daki büyükelçimizle temasa geçebilirler" dedi.

NATO ise bu haberler üzerine Rusya'nın temsilciliklerini askıya aldığına ilişkin herhangi bir teyit olmadığını ama Lavrov'un yorumlarını dikkate aldıklarını ifade etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Rusya'nın bu kararını "tedirgin edici bulduklarını" söyledi.

Maas, "Esef verici olmanın da ötesinde, Moskova'nın bu kararı ilişkilere ciddi anlamda zarar verecek" dedi.

NATO'nun bu ay sekiz Rus diplomatın akreditasyonlarını iptal etmesiyle, Moskova'nın Brüksel'deki NATO temsilciğinde çalışanların sayısı 10'a inmişti.

Ay başında bu karar alındığında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kuruluşun Rusya'nın "zarar verici faaliyetlerinde artış tespit ettiklerini, bu nedenle tetikte olunması gerektiğini" söylemişti.

Bir NATO görevlisi, NATO'nun akreditasyonlarını iptal ettiği Rus diplomatlar için "adı konmayan Rus istihbarat görevlileriydi" dedi.

NATO, 2018'de İngiltere'nin Salisbury şehrindeki bir Rus vatandaşına düzenlenen sinir gazı saldırısına tepki olarak bazı Rus diplomatların görevine son vermişti. Rusya'nın temsilciliğini de 30'dan 20 kişiye indirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Endişelen görüntü! Binlercesi kıyıya vurduEndişelen görüntü! Binlercesi kıyıya vurdu
Evlilik teklifi yapacak damat adaylarına kötü haberEvlilik teklifi yapacak damat adaylarına kötü haber
Rusya'dan NATO kararı: Askıya alıyoruzRusya'dan NATO kararı: Askıya alıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Rusya'dan NATO kararı: Askıya alıyoruz

Rusya'dan NATO kararı: Askıya alıyoruz

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Toyota CEO'su: Bugün bulan bugün alsın!

Toyota CEO'su: Bugün bulan bugün alsın!

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

Motorine zam üstüne zam! Bu geceden itibaren geçerli olacak

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.