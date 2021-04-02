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Rusya: NATO Ukrayna’ya birlik gönderirse ek önlem alırız

02.04.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin, NATO ülkelerinin Ukrayna’nın doğusuna birlik göndermesi halinde ek önlem alacaklarını açıkladı.

Rusya: NATO Ukrayna’ya birlik gönderirse ek önlem alırız

Rusya Dışişleri Lavrov, bölgede yeni bir çatışmanın "Ukrayna’yı mahvedeceğini" söyledi.Rusya, NATO'nun Ukrayna'nın doğusuna asker göndermesi halinde güvenliği sağlamak üzere ek önlemler almaya mecbur kalacağını açıkladı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Böyle bir senaryonun Rusya sınırlarına yakın bölgede gerginliğin artmasına yol açacağı aşikar. Pek tabii, bu Rusya tarafının güvenliğini sağlamak için ek önlemler almasını gerektirir" ifadelerini kullandı. Peskov, Moskova’nın Ukrayna’yı "tehdit etmediğini" de vurguladı.

NATO’dan, Perşembe günü gelen açıklamada, Ukrayna’nın doğusunda Rusya’nın askeri varlığını artırmasından dolayı duyulan endişe dile getirilmişti.

NATO’nun açıklamasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ordusunun önemli bir bölümünün Donbas’ta bir "sıcak çatışmanın" ne kadar tehlikeli olduğunu anlamış göründüğünü ifade etti. Lavrov, ordunun ABD tarafından yönlendirilen Batılı devletlerce kışkırtılan politikacılar yoluyla provoke edilmemesini umduğunu söyledi. Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uzun olmayan bir süre önce demişti; bu açıklama hâlâ geçerli, Donbas’ta yeni bir savaş başlatanlar, Ukrayna’yı mahvederler" dedi.

ABD Ukrayna’ya desteğini açıklamıştı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Perşembe günü Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Blinken’in, Kuleba’ya "Rusya'nın devam eden saldırganlığı karşısısında" Washington'un "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini" sürdürdüğünü ifade ettiği belirtilmişti.

Ukrayna’nın doğusunda gerilim yeniden tırmanıyor

Ukrayna ile Rusya arasında Kırım'ın 2014 yılındaki ilhakı ve Moskova'nın Donbas bölgesindeki ayrılıkçı isyancılara destek vermesi nedeniyle siyasi kriz yaşanıyor.

Ukrayna ordusu 26 Mart tarihinde dört askerin Rus güçlerin Donbas bölgesinde düzenlediği bir havan topu saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bu gelişme, geçen yılın temmuz ayından bu yana ateşkesin sürdüğü bölgede kayıtlara geçen en büyük kayıp olmuştu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Komçak, Salı günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki askeri güçlerini takviye ettiğini açıklamış ve bunun ülkenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu söylemişti.

Kremlin'den bir gün sonra yapılan açıklamada da Doğu Ukrayna'da gerilimin artmasından dolayı endişe edildiği ve Ukrayna yönetiminin Rus yanlısı ayrılıkçı güçlerle çatışmaları yeniden başlatmasından kaygı duyulduğu belirtilmişti.

DW,rtr,AFP/SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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