Rusya: NATO Ukrayna’ya birlik gönderirse ek önlem alırız

Rusya Dışişleri Lavrov, bölgede yeni bir çatışmanın "Ukrayna’yı mahvedeceğini" söyledi.Rusya, NATO'nun Ukrayna'nın doğusuna asker göndermesi halinde güvenliği sağlamak üzere ek önlemler almaya mecbur kalacağını açıkladı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Böyle bir senaryonun Rusya sınırlarına yakın bölgede gerginliğin artmasına yol açacağı aşikar. Pek tabii, bu Rusya tarafının güvenliğini sağlamak için ek önlemler almasını gerektirir" ifadelerini kullandı. Peskov, Moskova’nın Ukrayna’yı "tehdit etmediğini" de vurguladı.

NATO’dan, Perşembe günü gelen açıklamada, Ukrayna’nın doğusunda Rusya’nın askeri varlığını artırmasından dolayı duyulan endişe dile getirilmişti.

NATO’nun açıklamasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ordusunun önemli bir bölümünün Donbas’ta bir "sıcak çatışmanın" ne kadar tehlikeli olduğunu anlamış göründüğünü ifade etti. Lavrov, ordunun ABD tarafından yönlendirilen Batılı devletlerce kışkırtılan politikacılar yoluyla provoke edilmemesini umduğunu söyledi. Lavrov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uzun olmayan bir süre önce demişti; bu açıklama hâlâ geçerli, Donbas’ta yeni bir savaş başlatanlar, Ukrayna’yı mahvederler" dedi.