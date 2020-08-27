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Rusya Navalni’nin zehirlendiği iddialarına ilişkin resmi soruşturma açmıyor

27.08.2020 18:37 | Son Güncelleme

Rusya, muhalif siyasetçi Navalni’nin aniden fenalaşarak komaya girmesi konusunda resmi soruşturma açılmasına gerek olmadığını açıkladı.

Rusya Navalni’nin zehirlendiği iddialarına ilişkin resmi soruşturma açmıyor

Rusya aynı zamanda Navalni hakkında tedavi gördüğü Almanya’dan bilgi istedi.Rusya, Sibirya'dayken zehirlenme belirtileri göstererek komaya giren Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin sağlık durumunun aniden kötüleşmesine ilişkin resmi bir soruşturma açılmasına gerek olmadığını belirtti. Navalni'nin tedavisinin sürdürüldüğü Almanya'daki hastane, siyasetçinin zehirlendiği yönünde bulgulara rastlandığını belirtmişti.

Rusya’daki Başsavcılık tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada Navalni’ye karşı bir suç işlendiğine dair ellerinde hiçbir bulgu olmadığı ve bu sebeple Navalni'nin Sibirya’daki Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçakta aniden fenalaşması ve zehirlendiği iddiaları hakkında cezai işlem gerektiren resmi bir soruşturma açılmasına yer olmadığı belirtildi.

Rusya İçişleri Bakanlığının Sibirya'daki birimi de açıklama yaparak konuyla ilgili bir ön soruşturma başlattıklarını ancak bunun rutin bir işlem olduğunu ifade etti. Navalni'nin uçağa binmeden önce Tomsk şehrinde kullandığı yolların ve kaldığı otel odasının incelendiğinin aktarıldığı açıklamada, güvenlik kameralarının da izlendiği bildirildi. Açıklamada ön soruşturma kapsamında herhangi bir ilaca veya tesiri yüksek bir maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da savcılığın kararını yineleyerek resmi bir soruşturmaya gerek olmadığını ve Navalni’nin yaşadığı durumda rutin olarak yapılan ön soruşturmanın yapıldığını belirtti.

Rusya Navalni hakkında Almanya'dan bilgi istedi

Rusya’daki Başsavcılık Navalni için resmi bir soruşturma açılmasına gerek görmezken, tedavisine Almanya'nın başkenti Berlin’de devam edilen muhalif siyasetçinin durumuyla ilgili Almanya'dan bilgi talep etti.

Başsavcılık sözcüsünün Rus Interfax ajansına yaptığı açıklamaya göre, Rusya’daki Başsavcılık Almanya'dan Navalni'nin tedavi gördüğü Berlin’deki Charite hastanesindeki doktorların teşhisi hakkında açıklama, bilgi ve kanıt sağlamasını istedi. Rusya ayrıca muayene sonuçlarını da talep etti.

Sözcü, Almanya’nın Rus yetkililerle çalışmayı kabul ettiğini de söyledi. Almanya, Navalni’nin durumu etrafındaki koşulların soruşturulmasını talep etmişti.

Uçakta fenalaşma

44 yaşındaki muhalif siyasetçi Sibirya’daki ziyaretlerinin ardından 20 Ağustos günü Tomsk’tan Moskova’ya gitmek üzere uçağa binmiş, uçuş sırasında bayılınca uçak Omsk kentine acil iniş yapmıştı. Navalni'nin acil olarak kaldırıldığı Osmk şehrindeki hastanenin doktorları, yaptıkları tetkiklerde Rus siyasetçinin vücudunda herhangi bir zehirli maddeye rastlamadıklarını ifade etmişti.

Hafta sonunda Berlin'e getirilerek buradaki Charite hastanesinde tedavi altına alınan Navalni’nin doktorları ise Rus siyasetçinin zehirlendiğine dair ellerinde bulgu olduğunu, ancak hangi madde ile zehirlendiğini bilmediklerini belirtmişti. Navalni’nin yakınları siyasetçinin uçağa binmeden önce içtiği çayın içerisine katılan bir madde ile zehirlendiğini iddia ediyor.

rtr,AFP,dpa/DÇÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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