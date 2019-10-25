HABER

Rusya, Nijerya'nın kara sularında petrol çıkarabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 00:16 | Son Güncelleme

Rusya, Nijerya'nın kara sularında petrol çıkarabilecek

Rusya, Afrika'nın petrol devi Nijerya ile imzaladığı mutabakat zaptı kapsamında, bu ülkenin kara sularında petrol arayıp çıkarabilecek.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin danışmanlarından Garba Shehu tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptıyla Rusya'nın Nijerya'ya petrol aranması, çıkarılması ve işlenmesi alanında destek vereceği bildirildi.

Soçi'de düzenlenen "Rusya-Afrika Ekonomik Forumu"nda varılan anlaşma kapsamında Rusya, Nijerya karasularında petrol arama çalışması da yürütebilecek.

İki ülke arasındaki mutabakat zaptını Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Direktörü Mele Kyari ile Rusya'nın lider petrol şirketi Lukeoil başkanı Vagit Alekperov imzaladı.

Nijerya, Soçi'de düzenlenen forumda, Mi-35 helikopteri alımı için Rusya ile anlaşmaya varmıştı.

Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz... Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz...
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandıSüper Loto çekiliş sonuçları açıklandı
Biyonik el takılan Nuriye'nin Haluk Levent ile sahne hayali gerçek olduBiyonik el takılan Nuriye'nin Haluk Levent ile sahne hayali gerçek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari petrol Rusya Rusya-Afrika Ekonomik Forumu

En Çok Okunan Haberler

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Türkiye'den gelen lokum kutusunu fırlatmıştı! 'Kabul edilemez bir davranış'

Türkiye'den gelen lokum kutusunu fırlatmıştı! 'Kabul edilemez bir davranış'

Trump'tan IŞİD tweeti

Trump'tan IŞİD tweeti

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Çok sert tepki: Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

Çok sert tepki: Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

Bir ilk olacak! Rusya resmen açıkladı

Bir ilk olacak! Rusya resmen açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da 4.6 şiddetinde deprem!

Muğla'da 4.6 şiddetinde deprem!

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ 24 Ekim 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Karabük'te peş peşe depremler!

Karabük'te peş peşe depremler!

4 partiden Avrupa Parlementosu kararına kınama

4 partiden Avrupa Parlementosu kararına kınama

TBMM'de 'Trump'ın mektubu' tartışması! Gerilim yükseldi

TBMM'de 'Trump'ın mektubu' tartışması! Gerilim yükseldi

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.