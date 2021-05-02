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Rusya’nın 3’üncü Covid-19 aşısı KoviVak’ın koruma süresi 8 ay

02.05.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği üçüncü aşısı olan KoviVak’ın virüse karşı koruma süresinin 8 ay olduğu belirtildi.

Rusya’nın 3’üncü Covid-19 aşısı KoviVak’ın koruma süresi 8 ay

Rusya, Covid-19’a karşı aşı geliştirme çalışmalarına devam ederken, 3’üncü Rus aşısı olan KoviVak’ın virüse karşı koruma süresi açıklandı. Çumakov Bilim Merkezi Genel Direktörü Aydar İşmuhametov Rusya’da bir televizyon kanalında verdiği demeçte, KoviVak aşısı ile aşılandıktan sonra Covid-19’a karşı bağışıklığın yaklaşık 8 ay süreceğini ifade etti.

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ETKİNLİĞİ YÜZDE 85

Aşının etkinliğinin yüzde 85 olarak tahmin edildiğini ifade eden İşmuhametov, "KoviVak hafif bir aşı olduğu için antikorlar oldukça yavaş üretilir. Araştırmamız hücresel bağışıklığın burada da yer aldığını gösteriyor" dedi.

HASTALIĞA DAHA ÖNCE YAKALANANLARA DA ÖNERİLİYOR

İşmuhametov, Çumakov Bilim Merkezi’nin yılsonuna kadar yaklaşık 7 milyon 500 bin doz aşı üretmeyi beklediğini açıkladı. Şubat ayında Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilen KoviVak, 25 Mart’ta resmi olarak sivil dolaşıma sokulmuş, 25 Nisan’a kadar ülkenin 18 bölgesinin polikliniklerinde kullanılmaya başlanacağı belirtilmişti.
Çumakov Bilim Merkezi tarafından geliştirilen KoviVak aşısı, kas içi uygulama için bir süspansiyon formunda bulunurken, bağışıklığı zayıf olanların yanı sıra hastalığa daha önce yakalanan kişiler için de kullanımı öneriliyor.

Rusya’da salgının başından bu yana Sputnik V, EpivakKorona ve KoviVak olmak üzere Covid-19’a karşı üç aşı geliştirildi ve halka uygulanmaya başladı. Aşıların tamamı ise 2 doz halinde uygulanıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Rusya koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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