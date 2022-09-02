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Rusya'nın başkentinde kaos! Uygulama hacklendi, bütün taksiler aynı adrese çağrıldı

02.09.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın başkenti Moskova’da herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Hackerlar, bir Rus taksi uygulamasını hedef alarak Moskova trafiğinde kaos yaşattı. Çünkü yüzlerce taksi aynı adrese gönderildi. Şehir merkezinde büyük bir trafik sıkışıklığına yol açan hackerlar, birçok Rus sürücüyü ise öfkelendirdi. Uygulamanın sahibi olan şirket bir açıklama yaparak yaşananları doğrularken, sosyal medyada paylaşılan olaya ilişkin görüntüler gündem oldu.

Bilgisayar korsanları (Hackerlar), Rusya'nın başkenti Moskova'daki yüzlerce sürücüyü öfkelendirdi. Rus bir taksi uygulamasına çalışan düzinelerce sürücü ise sinir bozucu bir gün geçirdi. Tüm bunların nedeni hackerların söz konusu Rus taksi uygulamasını hacklemeleriydi.

HACKERLAR MOSKOVA'YI KARIŞTIRDI!

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, hackerlar kullanıcılarının bulundukları yere taksi çağırmalarını sağlayan Rusya merkezli bir taksi çağırma uygulamasını hedef aldı.

Saldırının bir sonucu olarak, Rusya başkentinin merkezine giden ana yol olan Moskova'daki Kutuzovsky Prospekt'e adeta taksi yağdı. Bunun sonucunda sekiz ila on şeritli Kutuzovsky Prospekt'te sıkışıklık oluştu. Ancak sahte çağrılar nedeniyle sürücüler dakikalar boyunca trafikte kaldı.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin yaşanan sıkışıklığı gösterdiği iddia edildi. Taksilerden birinin içinden çekildiği öne sürülen bir video ise hepsi aynı yönde olan düzinelerce aracın zorlukla hareket ettiğini gösterdi. Videoyu kaydeden kişi daha sonra Kutuzovsky Prospekt'teki bir adresi gösteren telefon ekranını çekti.

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ŞİRKETTEN DOĞRULAMA GELDİ

Şirket daha sonra bir açıklama yaparak olayı doğruladı. Forbes.ru'ya yapılan açıklamada, "1 Eylül sabahı, saldırganların hizmeti kesintiye uğratma girişimiyle karşılaştık. Birkaç düzine sürücü bölgeye toplu çağrı aldı" dedi. Şirket, güvenlik departmanının sahte taksi çağırma girişimlerini hemen durdurduğunu söyledi. Ancak bu, kilitlenmeyi durdurmaya yetmedi. Ayrıca, hack'in gerçekleşmesine yol açan güvenlik açığının ele alındığı kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz kimse üstlenmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Moskova Rusya hacker taksi
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