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Rusya'nın doğal gaz kararı sonrası Bulgarlar Edirne'ye gelmeye başladı! "Şimdiden hazırlığımızı yapıyoruz"

06.09.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın en büyük etkilerinden biri de doğal gaz krizi oldu. Rusya birçok ülkeye ambargo uygulama kararı alırken bunlardan biri olan Bulgaristan'da halk, kış öncesi harekete geçti. Yakacak kriziyle karşı karşıya olan Bulgar vatandaşlar Edirne'ye gelerek soba bakmaya başladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Avrupa kıtasında enerji krizinin başlamasına neden oldu. Bulgaristan için Rus enerji şirketi Gazprom’un doğal gaz akışını durdurması ile halk yakacak ve ısınma derdine düştü.

BU KEZ SOBA ALMAK İÇİN GELİYORLAR

Kış aylarında ısınma endişesi yaşayan Bulgarlar, sık sık alışverişe geldikleri Edirne'den soba almaya başladı. Yıllar sonra yeniden bu kış soba kullanmaya başlayacak olan Bulgarlar, soba satan firmalara yoğun ilgi gösteriyor.

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TALEP ÇOK FAZLA

Edirne'de soba satışa yapan firmanın sahibi Emre Nurlu, yoğun taleple karşı karşıya olduklarını söyledi. Soba satış sezonunun yeni başlamasına rağmen Bulgaristan vatandaşlarının şimdiden yoğun talep gösterdiğini ifade eden Nurlu, satışların gün geçtikçe artacağına inandıklarını belirtti.

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"KÖMÜR VE ODUN SOBASI ALACAĞIZ"

Bulgar vatandaşı Aysel Gülsümova, "Edirne’ye Soba almak için bakmaya geldik. Gazımız olmadığı için sobaların fiyatını öğrenmeye geldik. Şimdiden kış hazırlığımızı yapıyoruz. Kömür ve odun sobası alacağız" şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Rusya doğal gaz soba
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