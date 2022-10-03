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Rusya'nın ilhakı sonrası akıllarda o soru! Kremlin tüm dünyaya duyurdu: İşte Putin'in 'sınır' planı

03.10.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın tüm dünyada şok etkisi bırakan bir şekilde Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhak ettiğini açıkladı. Ülkede coşkulu törenlerle de kutlanan ilhak açıklamasının ardından dünya bir kez daha Rusya'ya sırtını döndü. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın resmen ilhak edilmesiyle akıllara gelen kritik soru Kremlin'in açıklamasıyla yanıt buldu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sınırların belirlenmesine ilişkin planlarını dünyaya duyurdu.

Rusya'nın ilhakı sonrası akıllarda o soru! Kremlin tüm dünyaya duyurdu: İşte Putin'in 'sınır' planı

Dünya 24 Şubat'tan bu yana süren Rusya-Ukrayna savaşında dönüm noktası niteliğindeki son gelişmenin yankılarını takip etmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde kameralar karşısına geçerek Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın Rusya'ya bağlanacağını açıkladı. Rusya'nın başkenti Moskova'daki imza töreniyle devam eden süreç tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Türkiye dahil birçok ülke bu kararı reddettiğini açıklarken söz konusu bölgelerin sınırlarıyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Herson ve Zaporijya'nın sınırlarını yerli halkla istişare etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi, Donetsk ve Luhansk için ise 2014 sınırlarını işaret etti.

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Peskov, başkent Moskova'da, gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında yaşanan patlamalara değinen Peskov, "Bu durumda hatlar konusunda kiminle iş birliği yapılabileceği belli değil. Batı, Rusya'ya yönelik histerik bir yaklaşım sergiliyor." dedi.

Peskov, hasar gören hatlarının onarılmasıyla ilgili sürenin olmadığını belirtti.

"Fransa ile İngiltere'nin Rusya ve Çin'e karşı yeni bir blok oluşturma yönünde girişimde bulunduğu" iddiasını değerlendiren Peskov, "Yeni blokların oluşturulması, kesinlikle istikrar ve öngörülebilirliğe katkıda bulunmayacak, şu anda bulunduğumuz durumun gerginliğini de düşürmeyecek." diye konuştu.

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"UKRAYNA'NIN NATO'YA BAŞVURU KARARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik belgelerin geçen hafta imzalandığını hatırlatan Peskov, söz konusu bölgelerin sınırlarıyla ilgili "Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin sınırları 2014'teki gibi kalacak. Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarını buradaki halkla istişare etmeye devam edeceğiz." dedi.

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Öte yandan, Peskov, ilhak edilen yeni bölgelerin sınırlarının belirlenmesi konusunda referandumların yapılmasının planlanmadığını dile getirdi.

Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım için başvuru kararını değerlendiren Peskov, bu kararı yakından takip ettiklerini belirterek, "Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonun nedenlerinden birinin, Ukrayna'nın NATO'ya yönelmesi olduğunu hatırlıyoruz." diye konuştu.

Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamayı sürdüreceğine işaret eden Peskov, ancak bazı ülkelerin yaptırımlar uygulayarak "kendi ayağına sıktığını" anlamaya başladığını söyledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Dmitriy Peskov Rusya Ukrayna savaşı ilhak kremlin
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