Putin'in Luhansk ve Donetsk kararı sonrası dünya ayağa kalktı! İşte art arda yaşananlar...

Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Rusya'nın Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımaması çağrısında bulunan Borrell, "Böyle bir karar vermesi durumunda güçlü bir birleşik cephe ile tepki vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ BİR BİRLEŞİK CEPHE İLE TEPKİ VERMEYE HAZIRIZ"

Rusya'da güvenlik konseyi toplantısının henüz sona ermediği saatlerde konuşan Borrell, "Rusya Güvenlik Konseyi'nin görüşmelerini büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Nihai kararın henüz alınmadığını biliyoruz ve Putin'i uluslararası hukuka ve Minsk anlaşmalarına saygı duymaya çağırıyoruz ve ondan Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımamasını bekliyoruz ve böyle bir karar vermesi durumunda güçlü bir birleşik cephe ile tepki vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"MUTLAKA YAPTIRIMLARI OLACAK"

İlhak durumunda ise bunun "mutlaka yaptırımları olacağını" belirten Borrell, "Eğer tanınma olursa, yaptırımları masaya koyacağım ve bakanlar karar verecek." değerlendirmesinde bulundu.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ VURGUSU

Putin'in dünyada ses getiren konuşmasının ardından tepkiler peş peşe geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson gelişmeyi "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlâl" olarak değerlendirdi. AB yaptırımların masada olduğunu hatırlattı.

"BİRLİK, SERTLİK VE KARARLILIKLA KARŞILIK VERİLECEK"

Avrupa Komisyonu Başkanı Usula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Putin'in kararını kınadı. Twitter hesaplarından açıklama yapan iki AB yetkilisi, Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının bariz ihlâlidir" ifadelerine yer verdi. Leyen ve Michel, "Ukrayna ile dayanışma halinde Avrupa Birliği ve ortaklarının birlik, sertlik ve kararlılıka karşılık vereceğini" belirtti.

NATO'DAN AÇIKLAMA: KINIYORUZ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıyor, ve destekliyoruz. Moskova'ya çatışmayı durdurma ve diplomasiyi seçme çağrısı yapıyoruz." dedi.

ALMANYA'DAN KINAMA

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, “Scholz, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni bağımsız devletler olarak tanıma planlarını kınadı" ifadesini kullandı.

PUTİN ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASINDA DUYURDU

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili kararını ulusal sesleniş konuşmasında dünyaya duyurdu.

