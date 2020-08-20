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Rusya’nın korona aşısı önümüzdeki hafta 40 bin kişiye uygulanacak

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2020 17:08 | Son Güncelleme

Rusya’nın yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği "Sputnik V" adlı aşısının önümüzdeki haftadan itibaren 40 bin kişiye uygulanacağı açıklandı.

Rusya’nın korona aşısı önümüzdeki hafta 40 bin kişiye uygulanacak

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev Rus basınına yaptığı açıklamada Rusya’nın yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği "Sputnik V" adlı aşının önümüzdeki hafta 40 bin kişiye uygulanacağını duyurdu.

Aşı uygulanan kişiler üzerinde gözlem yapacaklarını belirten Dmitriev, “Önümüzdeki hafta 40 bin kişiye aşının uygulanmasından sonra gözlemlere başlanacak. Aşının uygulanmasından sonraki klinik çalışmalar uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleşecek. Aşının uygulanması sonrası aşının etkileri, pozitif etkileri ve yan etkileri gözlemlenecek. Bu çalışmaların tümü kontrollü bir şekilde gerçekleşecek” dedi.

AŞININ UYGULANMASINDA KISITLAMA YOK

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Denis Logunov ise internet üzerinden aşı ile ilgili son bilgileri aktararak, “Şu ana kadar aşı 18 ile 60 yaş arasındaki gönüllülere uygulandı. Bu aşamada aşının hiçbir yan etkisi gözlemlenmedi. Aşı öncelikle virüs görülmeyen kişiler için geliştirildi fakat virüse yakalanan kişilere de uygulanabilir" ifadelerini kullandı. Logunov, "Hastalarda yapılan testlerde antikorların kaybolduğunu ve kişide bağışıklılığın güçlendiğini gözlemledik. Aşının büyük oranda olumlu etkisinin görüldüğünden aşı uygulanacak kişilerde herhangi bir kısıtlama görmüyoruz" dedi.

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