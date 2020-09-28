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Rusya'nın koronavirüs aşısında flaş 'Putin' hamlesi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2020 21:13 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, henüz koronavirüs aşısı olmadığını, ama Güney Kore ziyareti öncesinde yapmayı planladığını söylediği belirtildi.

Rusya'nın koronavirüs aşısında flaş 'Putin' hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in ile gerçekleşen telefon görüşmesinde, koronavirüs aşısını Güney Kore ziyareti öncesinde yapmayı planladığı bildirildi.

"RUS AŞISI YAPIP GELECEĞİM"

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, Putin’in, “Güney Kore’ye geleceğim. Şahsen Rus aşısını yapıp geleceğim” dediği aktarıldı.

Güney Kore liderinin, Rus mevkidaşını koronavirüs ile ilgili durum istikrara kavuşunca ülkesine davet etti.

Kremlin, Putin ve Moon arasında gerçekleşen telefon görüşmesiyle ilgili açıklamasında, olası ziyaret ile ilgili bilgi vermedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Ağustos’ta N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının tescil edildiğini açıklamıştı. Böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Şu anda aşının tescil sonrası 3. fazla klinik testleri yürütülüyor.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu, Türkiye'nin Sputnik V aşısına ilgi gösteren ülkeler arasında yer aldığı açıklamıştı.

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