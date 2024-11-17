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Rusya'nın Kuzey Kore hamlesine ABD'den çok sert karşılık: "Rusya'nın iç bölgeleri vurulabilecek"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
17.11.2024 22:00
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ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçlanmasının ardından gözler yeni yönetimin Ukrayna-Rusya savaşına takınacağı tavra çevrildi. Kuzey Kore askerlerinin Rusya safında savaşamasının ardından ABD'nin atacağı adım merak konusuydu. Biden yönetimi beklenmedik bir hamlede bulunarak ABD yapımı uzun menzilli füzelerin Ukrayna tarafından kullanılmasına izin verdi. Bu izinle birlikte Rusya'nın iç bölgelerinin vurulabileceği aktarılıyor.

Rusya'nın Kuzey Kore hamlesine ABD'den çok sert karşılık: "Rusya'nın iç bölgeleri vurulabilecek"

Rusya ile Ukrayna arasında uzun süredir devam eden savaşta Kuzey Kore askerlerinin Rusya lehine savaşa dahil olması tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı. Karşılığında Rusya'dan Kuzey Kore'nin, füze, nükleer ve diğer askeri programlardaki Rus teknolojisine erişim imkanı sağladığı iddia ediliyor...

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BIDEN YÖNETİMİNDEN ÇARPICI ADIM!

NTV Washington muhabiri Hüseyin Günay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Biden yönetiminin Ukrayna'ya çok önemli bir imkan tanıdığını belirtti. Günay paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Biden yönetimi, ABD yapımı uzun menzilli füzelerin Ukrayna tarafından kullanılmasına izin verdi. Bu izinle, Rusya’nın iç bölgeleri vurulabilecek."

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KUZEY KORE'NİN SAVAŞA DAHLİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın, Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

ABD, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığını açıklamıştı.

"KÜRESEL GÜVENLİK İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI"

NATO'dan konuyla ilgili ilk açıklama gelmişti. Genel Sekreter Mark Rutte Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yoon ile Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi konusunu bir kez daha ele aldıklarını belirterek, bu eylemi "küresel güvenlik için bir dönüm noktası" olarak nitelemişti.

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Genel Sekreter, "Bu tehditlere birlikte karşı koymak için Hint-Pasifik ortaklarımızla bağlarımızı güçlendiriyoruz." mesajını paylaşmıştı.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GÜVENLİK KRİZİNE NEDEN OLACAK"

Öte yandan Yonhap'ın haberine göre, Yoon Ukraynalı bir özel temsilcinin Güney Kore'ye ziyaretinin ayarlandığını aktardı ve NATO ile yakın iletişimi sürdürme sözü verdi.

Rutte ise Kuzey Kore birliklerinin birkaç gün içinde Ukrayna'ya karşı savaşa girmesinin beklendiğini ifade ederek, "Bu gelişmenin neden olacağı eşi benzeri görülmemiş güvenlik krizine karşı aynı düşüncedeki ülkeler arasında dayanışmayı güçlendirmenin önemine" değinmişti

Rutte ayrıca, NATO'nun artan güvenlik tehditleriyle başa çıkmak amacıyla AB ile işbirliğini geliştirmek için "özel bir görev gücü" kurmayı planladığı bilgisini paylaşmıştı.

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