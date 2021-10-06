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Rusya'nın ne cevap vereceği merak konusu! NATO tüm izinlerini iptal etti

06.10.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO’nun Brüksel’de görev yapan 8 Rus personelin akreditasyonunu iptali ettiği bildirildi.

Rusya'nın ne cevap vereceği merak konusu! NATO tüm izinlerini iptal etti

Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO’da görev yapan Rus personelden 8’inin NATO tarafından akreditasyonlarının iptal edildiği bildirildi. NATO’nun akreditasyonların iptaline gerekçe olarak ise, 8 personelin “resmi olarak bildirilmemiş istihbarat elemanı olarak çalışmaları” gösterildi. Söz konusu personelin Ekim ayı sonunda Brüksel’den ayrılmaları bekleniyor.

"GERİ ÇEKTİĞİMİZİ DOĞRULAYABİLİRİZ"

İsmi açıklanmayan NATO yetkilisi, “Rus NATO Misyonu’nun, beyan edilmeyen Rus istihbarat subayları olan 8 üyesinin akreditasyonunu geri çektiğimizi doğrulayabiliriz. Rusya’nın NATO’ya akredite edebileceği pozisyon sayısını 10’a indirdiğimizi de teyit edebiliriz" ifadelerini kullanarak, "NATO’nun Rusya’ya yönelik politikası tutarlı olmaya devam ediyor. Rusya’nın saldırgan eylemlerine yanıt olarak caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirirken, aynı zamanda anlamlı bir diyaloga açığız" dedi.

RUSYA'NIN NE ŞEKİLDE CEVAP VERECEĞİ BİLİNMİYOR

Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı işgal etmesinden bu yana gergin seyreden Rusya - NATO ilişkilerinde yaşanan bu yeni gelişmeye Rusya’nın ne şekilde cevap vereceği bilinmiyor. Rusya’nın Brüksel’deki NATO karargahında Rusya’nın NATO üyeleriyle temel temasları sürdürmesi için 20 kişilik bir diplomatik misyonu bulunuyordu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Brüksel
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