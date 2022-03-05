Rusya'nın nükleer santral saldırısı... Kontrol odasından yeni görüntüler paylaşıldı

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat devam ederken, geçtiğimiz gün Rus birlikleri tarafından Energodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali hedef alınmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Ukrayna Stratejik İletişim Merkezi, nükleer santralin kontrol odasından yeni görüntüler paylaştı. Yetkililer tarafından Rus güçlerinin kontrolü ele geçirdiği santral çalışanları üzerinden sürekli bilgi alındığı aktarılırken, şu an için santralde olumsuz bir duruma rastlanmadığı da ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Rus güçlerinin santrali ele geçirmeye çalışırken Ukrayna askerleri ile çatışmasının ardından santralin 250 metre uzağındaki yönetim binasında yangın çıkmıştı.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİNİN ÖNEMİ

1984-1995 yıllarında inşa edilen Zaporijya Nükleer Santrali Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise dokuzuncu en büyük nükleer santrali olarak biliniyor. Her biri 950 megavatlık toplam 6 reaktöre sahip santral, toplam 5700 megavat elektrik üretimiyle yaklaşık 4 milyon haneye enerji tedarik edebiliyor. Ukrayna'daki toplam elektrik üretiminin yüzde 20'sini karşılayan santral, nükleer enerjiden elektrik üretiminde ise yüzde 50 paya sahip bulunuyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in güneydoğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ın ise batısında kalan Zaporijya Nükleer Santrali, Dnipro Nehri’nin kıyısında yer alıyor. (İHA/AA)





