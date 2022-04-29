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Rusya’nın sır gibi sakladığı bilgi telefon konuşmasıyla ifşa oldu! Ukrayna gizli servisi paylaştı: Ölen Rus askeri sayısı...

29.04.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın gözü kulağı iki ayı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşına çevrilmiş durumda. Savaş devam ederken Ukrayna cephesinden ilginç bir bilgi paylaşıldı. Ukrayna gizli servisi tarafından paylaşılan bilgide telefon dinlemelerine yer verildi. Dinlenmeye takılan Rus askerlerinin konuşmalarını ifşa eden servis, savaşta ölen Rus askerlerinin sayısına ulaştığını duyurdu.

Rusya’nın sır gibi sakladığı bilgi telefon konuşmasıyla ifşa oldu! Ukrayna gizli servisi paylaştı: Ölen Rus askeri sayısı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal eden Rus askerlerinin büyük kayıplar yaşadığı iddia edilmişti. İngiliz Dailye Mail gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna, Rusya’nın savaş kayıplarının bilgisine ulaştığını öne sürerek bir telefon konuşmasını kamuyouyla paylaştı. Bir Rus askerinin telefon konuşmasını ifşa ettiklerini belirten Ukrayna gizli servisi, Rus askerinin “Savaşta 25 bin 900 asker öldürüldü ve sadece 2 ay içerisinde” dediği anları yayınladı.

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“HELİKOPTER GÖNDERDİLER AMA...”

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Dinlemeye takılan ikinci bir Rus askerinin üst düzey komutanlarından birinin ölümünü anlattığı anları paylaşan Ukrayna gizli servisi, “Tugay komutanı havaya uçtu. Bağırsakları dışarıdaydı. Onu kurtarmak için helikopter gönderdiler ama kalbi daha fazla dayanamadı” sözlerini paylaştı.

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