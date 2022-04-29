Rusya’nın sır gibi sakladığı bilgi telefon konuşmasıyla ifşa oldu! Ukrayna gizli servisi paylaştı: Ölen Rus askeri sayısı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal eden Rus askerlerinin büyük kayıplar yaşadığı iddia edilmişti. İngiliz Dailye Mail gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna, Rusya’nın savaş kayıplarının bilgisine ulaştığını öne sürerek bir telefon konuşmasını kamuyouyla paylaştı. Bir Rus askerinin telefon konuşmasını ifşa ettiklerini belirten Ukrayna gizli servisi, Rus askerinin “Savaşta 25 bin 900 asker öldürüldü ve sadece 2 ay içerisinde” dediği anları yayınladı.

“HELİKOPTER GÖNDERDİLER AMA...”

Dinlemeye takılan ikinci bir Rus askerinin üst düzey komutanlarından birinin ölümünü anlattığı anları paylaşan Ukrayna gizli servisi, “Tugay komutanı havaya uçtu. Bağırsakları dışarıdaydı. Onu kurtarmak için helikopter gönderdiler ama kalbi daha fazla dayanamadı” sözlerini paylaştı.



