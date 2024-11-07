HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'nın son saldırısı bardağı taşırdı! Zelenski o ihtimale kapıyı kapattı

Rusya'nın son saldırısı bardağı taşırdı! Zelenski o ihtimale kapıyı kapattı

07.11.2024 19:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlediği füze saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bu tür saldırıların Rusya ile müzakere ihtimalini de "yok ettiğini" savundu.

Rusya'nın son saldırısı bardağı taşırdı! Zelenski o ihtimale kapıyı kapattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporijya kentine füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

2024-11-07T145139Z_1790347520_RC2E0BAD6IHH_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-ATTACK-ZAPORIZHZHIA

"ENKAZ ALTINDA İNSANLAR ARANIYOR"

Saldırıda sivillerin yaşadığı evler ve apartmanların hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, "Onkoloji Hastanesi binası hasar gördü. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında insanları arıyor." ifadelerini kullandı.

2024-11-07T145140Z_158067005_RC2E0BABE2RV_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-ATTACK-ZAPORIZHZHIA

"MÜZAKERE İHTİMALİ YOK OLDU"

Zelenskiy, bu tür saldırıların Rusya ile müzakere ihtimalini de "yok ettiğini" savundu.

Rusya'nın saldırılarının önlemesinin gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, bunun için Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarla saldırı düzenleme imkanının artırılması gerektiğini ifade etti.

2024-11-07T153938Z_1_LYNXMPEKA60PQ_RTROPTP_4_UKRAINE-CRISIS-ATTACK-ZAPORIZHZHIA

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Zaporijya kentine düzenlediği füze saldırısında 4 kişinin öldüğü, 2'si çocuk 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

2024-11-07T153938Z_1_LYNXMPEKA60PP_RTROPTP_4_UKRAINE-CRISIS-ATTACK-ZAPORIZHZHIA

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için 'sürpriz olabilir' çıkışı! O rakam Erdoğan'ın masasına geldi

Asgari ücret için 'sürpriz olabilir' çıkışı! O rakam Erdoğan'ın masasına geldi

Narin davasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan art arda yeni ifadeler! Önce cinsel ilişki itirafı şimdi de bu: Oradan çıkaracaktım, vicdanım el vermedi

Narin davasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan art arda yeni ifadeler! Önce cinsel ilişki itirafı şimdi de bu: Oradan çıkaracaktım, vicdanım el vermedi

Hakim Salim Güran'ın yalanını ortaya çıkardı: 'Asıl silmen gerekeni silmemişsin'

Hakim Salim Güran'ın yalanını ortaya çıkardı: 'Asıl silmen gerekeni silmemişsin'

Duruşma salonuna alınması tepki çekmişti! 'Klavye kahramanlığı yapmadım'

Duruşma salonuna alınması tepki çekmişti! 'Klavye kahramanlığı yapmadım'

'Beni burada asın' Narin Güran davasında söz anne Yüksel Güran'da: 'Yemin ederim, gözüm kör olsun...'

'Beni burada asın' Narin Güran davasında söz anne Yüksel Güran'da: 'Yemin ederim, gözüm kör olsun...'

RTÜK 'uyarıları dinlemediler' dedi, ceza yağdırdı

RTÜK 'uyarıları dinlemediler' dedi, ceza yağdırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.