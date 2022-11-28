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Rusya'nın 'Temel Reis'inden dudak uçuklatan erotik görüntüler! Kaslı kollarından krema yalayıp...

28.11.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Ruki Bazuki adıyla anılan ve "Rus Temel Reis" lakabını kazanan Kirill Tereshin, şaşırtıcı derecede büyük, yapay pazılarıyla şöhret oldu. Gönderilerinde kendisini 'ucube' olarak tanımalayan ve daha çok formuna ve kadınlarla olan etkileşimlerine dair paylaşımlar yapan Tereshin'in paylaşımları olay oldu.

Rusya'nın 'Temel Reis'inden dudak uçuklatan erotik görüntüler! Kaslı kollarından krema yalayıp...

Kirill, videolarının belki de en tuhafı olan bir gönderide, Gucci tişörtü giymiş, kollarını sıvamış bir halde genç bir kadınla konuşurken görülüyordu. Pazılarında ise muhtemelen dolgu operasyonundan kalma büyük yara izleri vardı. Ancak videoda dikkat çeken şey bu kez yalnızca Tereshin'in devasa pazuları değildi.

KREMA SIKIP YALADI

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O ve yanındaki genç kadın, videonun ilerleyen dakikalarında poşet gibi görünen bir şeyi dudaklarının arasına koyarak birbirlerine ilginç bir öpücük verdiler. Daha sonra ise Kirill'in yarı çıplak bir halde oturduğu ve kısa siyah pencereli bir elbise içindeki genç kadının da onun şişmiş kollarını ovuşturmaya başladığı görülüyordu. Daha sonra genç kadın, krema şişesini sallayıp Tereshin'in pazularına bir miktar krema sıktı ve onu yalamaya başladı.

AMELİYAT OLDU

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Tereshin'in birçok gönderisi de benzer şeyler içeriyordu. Bir paylaşımında, striptiz kulübü gibi görünen bir yerde üzerinde iki kadının dans ettiği görülürken, bir diğerinde de agresif görünümlü birkaç adamla kafes dövüşü yapıyordu. Kirill, bu yılın başlarında yağla dolu trisepsini aldırarak hayatını kurtaran bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Ancak yine de pazuları devasa görünümünden bir şey kaybetmemiş görünüyor.

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