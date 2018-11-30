Rusya’nın Ukrayna hamlesi ne anlama geliyor? Türkiye etkilenecek mi?

Kremlin daha önce “küçük yeşil adamlar” denilen armasız Rus askerlerini Ukrayna askerlerine karşı çatışmada ya da provokasyonlarda kullanmış ancak bu askerlerin Moskova tarafından yönlendirildiğini yalanlamıştı.

Ancak Pazar günü hibrid savaşın hızlanmasıyla birlikte bölgede durum değişti ve bu gelişmeler daha geniş bir çatışmayı tetikleme ve kontroldan çıkma riskini taşıyor.

Peki Rus lider Rus ekonomisinin zor durumda olduğu ve Batı ülkelerinin yaptırımları daha da tırmandırabileceği bir dönemde neden böylesi bir saldırı hamlesi yapmaya karar verdi? Putin’in bu adımı ABD Başkanı Donald Trump’la Arjantin’deki G20 Zirvesi sırasında yapacağı, Suriye krizi ve Amerika’nın nükleer silah antlaşmasından çekilme kararının gündeme geleceği görüşme öncesinde geldi.

Bazı Batılı yetkililer ve analistler, Rusya’nın Karadeniz’i ve Azov Denizi’ni birbirine bağlayan Kerch Boğazı’ndaki saldırısını, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in ülke içinde halk desteğinin düşmesi ve bunun da emeklilik reformlarına tepkinin bir sonucu olmasıyla açıklıyor. Bu analistler son hamlenin Putin’e son beş yıl içinde en düşük seviyesini gören halk desteğini arttırmak için hesaplı bir hamle olduğunu savunuyor. Analizlerde Türkiye'nin krizden etkilenip, etkilenmeyeceğine ya da nasıl etkileneceğine dair bir yorum yer almadı.