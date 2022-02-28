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Rusya'nın Ukrayna saldırısında atılan füze Polonya sınırında paniğe neden oldu

28.02.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın bir bölgesinde atılan füze, Polonya tarafında halkta paniğe yol açtı. Bir kasaba sakini, endişesini "Bugün uyur muyum bilmiyorum." sözleriyle dile getirirdi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısında atılan füze Polonya sınırında paniğe neden oldu

Polonya'nın Lublin şehrine bağlı Wlodzimierz kasabası sakinleri, bugün Ukrayna'da düzenlenen bir füze saldırısında kasabadaki evlerin pencerelerinin sallandığını ve panik içinde Polonya ordusunu durumdan haberdar ettiklerini belirtti.

"BUGÜN UYUR MUYUM BİLMİYORUM"

Bir kasaba sakini, endişesini "Bugün uyur muyum bilmiyorum." sözleriyle dile getirirken, bir diğeri "Yerel saatle 18.30'da camları sallayan üç patlama duyduk. Daha sonra Zosin sınır kapısından gelenlerden, bunun Ukrayna'da Polonya sınırına 15 kilometre uzaklıktaki bir saldırı olduğunu öğrendik." dedi.

"BÖLGEDE DURUM KONTROL ALTINDA"

Yetkililer, yöre sakinlerine sakin olmaları ve alarm durumunda sığınakları kullanmalarını tavsiye etti, ayrıca bölgede durumun kontrol altında olduğunu bildirdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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