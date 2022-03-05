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Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası ABD'den flaş hamle! Bombardıman uçaklarıyla tatbikat yaptılar

05.03.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları ve askeri harekatı sürerken, ABD'nde dikkat çeken bir hamle geldi. ABD, B-52 Stratofortress bombardıman uçaklarını NATO’nun doğu kanadı üzerinde uçurarak, Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte tatbikat düzenledi. Ayrıca ABD, bombardıman uçaklarını, Ukrayna hava savasının bitişiğindeki NATO ülkelerinin sınırına yerleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası ABD'den flaş hamle! Bombardıman uçaklarıyla tatbikat yaptılar

Rusya'nın Ukrayna'daki harekatı 10. gününde sürerken, Batı'dan gelen peşe peşe yaptırımların ardından ABD yeni bir hamle yaptı ve Almanya ile Romanya'nın da katıldığı bir askeri tatbikat düzenledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları üzerine ABD, B-52 Stratofortress bombardıman uçakları ile NATO’nun doğu kanadı üzerinde Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte tatbikat düzenledi.

Avrupa’daki ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri’nin en büyük stratejik bombardıman uçaklarından B-52 Stratofortress uçakları, İngiltere’deki Kraliyet Hava Kuvvetleri istasyonu olan RAF Fairford’dan havalanarak yakın hava desteği ve entegrasyon görevi eğitimi verdi. B-52 bombardıman uçakları daha sonra Romanya’ya uçuş gerçekleştirerek, burada bombardıman görev gücünün bir parçası olarak daha yakın hava desteği eğitimi aldı.

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UKRAYNA HAVA SAHASININ YAKININA KONUŞLANDI

Romanya hava sahası üzerinde gerçekleştirilen uçuş ile ABD, bombardıman uçaklarını, Rus hava kuvvetlerinin hava üstünlüğünü kurmaya çalıştığı Ukrayna hava sahasının bitişiğindeki NATO ülkelerinin tam sınırına yerleştirdi.

ABD Avrupa Hava Kuvvetleri, Afrika Hava Kuvvetleri ve NATO Müttefik Hava Komutanlığı Komutanı General Jeff Harrigian yaptığı açıklamada, "Bombardıman Görev Kuvvetleri (BTF) rotasyonları, özellikle bu zor zamanda müttefiklerimiz ve ortaklarımızla bütünleşmek ve onlarla eğitim almak için kritik bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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