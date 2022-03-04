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Rusya'nın vurduğu Zaporijya nükleer santrali nerede? Zaporijya nükleer santralindeki yangın söndürüldü mü? Tehlike devam ediyor mu?

04.03.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaporijya nükleer santrali Avrupa'nın en büyük nükleer santralidir. Rus ordusu gece yarısından sonra santrali vurdu. Yangının ardından Rusya'nın vurduğu Zaporijya nükleer santrali nerede? Zaporijya nükleer santralindeki yangın söndürüldü mü? Tehlike devam ediyor mu? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte detaylar...

Rusya'nın vurduğu Zaporijya nükleer santrali nerede? Zaporijya nükleer santralindeki yangın söndürüldü mü? Tehlike devam ediyor mu?

Zaporijya nükleer santrali Rus ordusu tarafından vuruldu. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporjiya ile ilgili ABD Başkanı biden ve Zelenski görüşme gerçekleştirdi. Çıkan haberler sonrası Rusya'nın vurduğu Zaporijya nükleer santrali nerede? Zaporijya nükleer santralindeki yangın söndürüldü mü? Tehlike devam ediyor mu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Avrupa'nın en büyük nükleer santral Zaporijya ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

Rusya'nın vurduğu Zaporijya nükleer santrali nerede?

RUSYA'NIN VURDUĞU ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ NEREDE?

Zaporijya Rus İmparatorluğu döneminde 1921 yılına dek Dinyeper Nehri'nin sahilinde bulunan ve Ukrayna'nın Zaporijya Oblastı'nın idarî merkezi olan şehirdir. Zaporijya nükleer santrali bu kentte bulunmaktadır. Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

Rusya'nın vurduğu Zaporijya nükleer santrali nerede?

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

Rusya'nın vurduğu Zaporijya nükleer santrali nerede?

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Ukrayna'ya saldırı düzenleyen Rus ordusu, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'ya saldırdı. Bunun üzerine santral sahasında yangın çıktı.

Olay dünyayı ayağa kaldırdı. Geniş yankı uyandıran saldırı Rus güçlerinin izin vermesi sonrası Ukrayna itfaiyesi tarafından söndürüldü.

Rusya'nın vurduğu Zaporijya nükleer santrali nerede?

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİNDEKİ YANGIN SEBEBİYLE TEHLİKE DEVAM EDİYOR MU?

Ukrayna Devlet Acil Servisi, Zaporizhzhya Nükleer Santrali'nde çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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