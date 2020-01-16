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  4. Rusya'nın yeni başbakanı Mişuhin oldu!

Rusya'nın yeni başbakanı Mişuhin oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.01.2020 15:38 | Son Güncelleme

Rusya'nın yeni başbakanı Mikail Mişuhin oldu.

Rusya'nın yeni başbakanı Mişuhin oldu!

Duma’da yapılan oylamada Mişustin'in adaylığı oybirliği ile kabul edildi. Milletvekillerinin 383’ü olumlu yönde oy verirken, 41’i çekimser kaldı, adaylığı desteklemeyen milletvekili ise olmadı.

Daha önce kabinede yeni yüzlerin bakan olarak görülebileceği mesajını veren Mişustin, Duma’da yaptığı konuşmada başlıca hedeflerinden bazılarını sıraladı.

Rusya’nın makro-ekonomik istikrarını muhafaza edeceğini belirten Mişustin, enflasyonu yüzde 4 seviyesinde tutacağı ve ulusal projeler üzerinde çalışacağı vaadinde bulundu.

Mişustin ayrıca Putin’in üzerinde durduğu ekonomik gelişim programının hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Dmitriy Medvedev’in istifasının ardından, Putin, Mişustin'i başbakan olarak önermişti.

Medvedev’e ise Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevi önerilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya MİKHAİL MUSHİSTİN Başbakan

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