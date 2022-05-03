Rusya'nın yeni hedefi ortaya çıktı! Dünyayı ayağa kaldıracak suçlama

Rusya Ukrayna'yı işgal etmeyi 69 gündür sürdürüyor. Rusya savaşta hedeflerine başarıyla ulaşarak adım adım ilerlediğini öne sürse de genel kanı Putin'in planlarının istediği gibi gitmediği yönünde. Bu sırada yeni ve savaşa damgasını vuracak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, Rus askerleri Ukrayna'nın çiftlik ekipmanlarını çalıyor.

Ukrayna'nın insan hakları şefi Lyudmyla Denisova Rusya'yı tahıl deposuna füze saldırısı düzenlemekle suçladı. Sosyal medya hesabından gönderi paylaşarak açıklamalar yapan Denisova Rus güçlerinin "Ukrayna'da kıtlığa yol açmak için kasıtlı olarak önlemler aldığını” dile getirdi.

Rus askerlerini tarım ekipmanlarını çalmakla da suçlayan Denisova'ya göre Rus askerlerinin hırsızlıkları ilk olarak mart ayının ortalarında kayıtlara geçti.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eski sözcüsü Iuliia Mendel ise Rusya'nın Ukrayna'ya ait tarım ekipmanlarını hedef aldığı saldırılarda ortaya çıkan hasarı gözler önüne seren fotoğraflar paylaştı. Mendel'in yanı sıra Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar da Rusya'yı depoyu "kasten" vurmakla suçlayarak video paylaştı.

ZELENSKİY: İMHA SAVAŞI

Zelenskiy de iddiaları destekleyerek Rus kuvvetlerinin bir depoyu tahıl, diğerini gübre ile vurduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Seçtikleri hedefler, Ukrayna'ya karşı savaşın Rus ordusu için bir imha savaşı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Tarımsal işletmelerin depolarını hedef aldılar."

