Rusya nüfusu ne kadar? Rusya nerede ve nüfusu kaç milyon? İşte Ukrayna ve Rusya nüfusu!

2002 nufüs sayımına göre Rusya nüfusunun %79,8'ini federasyonun esas unsuru olan Ruslar oluşturmaktadır. Rus nüfusunun dışında çok sayıda etnik grup da mevcuttur. Peki Rusya nüfusu ne kadar?

RUSYA NÜFUSU NE KADAR?

Rusya'da sınırlar içerisinde 160 farklı etnik grubu olduğu tahmin edilmekte. Rusya nüfusu her ne kadar diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukçaç yüksek olsa da; km²ye düşen insan sayısı, ülkenin kapladığı büyük alan nedeniyle oldukça azdır. Rusya nüfusunun ağırlıklı olarak yaşadığı bölge ise coğrafi olarak Avrupa toprakları olarak kabul edilen Ural Dağları'nın batısı ve Kuzeybatı Sibirya'dır. Ülke nüfusunun %73'ü şehirlerde yaşamayı sürdürürken, %27'si kırsal alanlarda yaşamaktadır. Rusya nüfus bakımından dünyanın en kalabalık 9. ülkesi konumunda bulunmaktadır.

Rusya'nın nüfusu, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra düşüşe geçmiş olsa da, 2010 yılında gerçekleştirilen sayıma göre 141.927.297 'dır. 1991 senesinde Rusya nüfusu tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 148.689.000'a ulaşmıştı, ancak 90'lar boyunca süren göçmenlik, ölüm oranın çok hızlı yükselmesi nedenleri ile ülke nüfusu 20 yıllık sürede azalmıştır.

141 milyonluk Rusya nüfusunun %73'ünü kentlerde yaşayanlar, %27'sini ise kırsal kesimde yaşayanlar oluşturmaktadır. Şu anda günümüzde Rusya, Moskova (alfa) ve Sankt-Peterburg (gamma) olmak üzere iki farklı dünya şehrine sahiptir.

RUSYA NEREDE?

Rusya Federasyonu hem Asya hem de Avrupa Kıtası'nda bulunan bir ülkedir. Diğer yandan Kuzey Avrasya bölgesinde bulunan bir ülke olma özelliğini taşımaktadır. Ülkenin topraklarının büyük bir kısmının Asya Kıtasında yer aldığını dile getirmek mümkün. Diğer taraftan topraklarının küçük bir bölümü ise Avrupa Kıtasında yer almaktadır.

UKRAYNA NÜFUSU NE KADAR?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'dir. Kiev aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir ve nüfusu itibari ile de Avrupa'nın en kalabalık 7. şehridir. Ukrayna'nın toplam nüfusu ise 2.8 milyondur.



