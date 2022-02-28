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Rusya: “Nükleer Hazırlıkta Sorumluluk İngiltere'nin”

28.02.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova, Putin’in “Nükleer silahları hazırlayın” emrine gerekçe olarak İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın açıklamalarını işaret etti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Rusya karşıtı açıklamalar nükleer silahların alarma geçirilmesi kararına yol açtı” dedi

Rusya: “Nükleer Hazırlıkta Sorumluluk İngiltere'nin”

Moskova, Putin’in “Nükleer silahları hazırlayın” emrine gerekçe olarak İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın açıklamalarını işaret etti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Rusya karşıtı açıklamalar nükleer silahların alarma geçirilmesi kararına yol açtı” dedi.

Sözcü Peskov, İnterfax haber ajansında yer alan açıklamasında, “Çeşitli düzeylerde, çeşitli temsilciler tarafından NATO ile Rusya arasında olası bir münakaşa, hatta çarpışma ve çatışma olabileceği konusunda açıklamalar yapıldı” dedi.

Dimitry Peskov bu türden açıklamaları “kesinlikle kabul edilemez” olarak niteledi ve kimin hangi sözünü kastettiğine ilişkin ipucu vermek yerine “tek tek isim veremem, ancak İngiliz Dışişleri Bakanı o isimlere dahil” dedi.

“Özel savaş için hazır ol emri”

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ise Ukrayna’ya yönelik eylemlerine dünyadan gelen karşılığı “saldırgan” olarak niteleyerek, NATO ülkelerinin üst düzey yetkililerini Rusya’ya yönelik sert açıklamalar yapmakla suçladı.

Bu nedenle Savunma Bakanı'na emir verdiğini söyleyen Putin, generalleri de özel savaş durumuna geçirdiğini bildirdi.

Putin ayrıca ekonomik yaptırımları “gayrımeşru” olarak tanımlayarak “Batılı ülkeler, görüldüğü gibi ülkemize karşı ekonomik boyutta dostane olmayan tedbirler alıyor” ifadesini kullandı.

“Nükleer hamle dikkat dağıtma amaçlı”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Putin’in “nükleer silahları hazırlayın” çağrısını “dikkat dağıtma amaçlı” olarak değerlendirdi ve Rusya’nın Ukrayna’da istediği hedefe varamadığı için ilgiyi başka yöne çektiğini ileri sürdü.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da ayrıca bir açıklama yaparak Rusya’nın nükleer hazırlık hamlesi için “Kuvvet yapılarındaki belirli bir şeyle bağlantılı değil” dedi.

Durumu değerlendirmeye devam ettiklerini belirten Ben Wallace, NATO ve İngiltere’nin de nükleer güç olduğunu hatırlattı ve “Biz de en üst düzeyde hazır durumdayız” dedi.

Ben Wallace da Rusya’dan gelen bu hamleyi “Dikkatleri Ukrayna’da karşı karşıya kalınan başarısızlıklardan başka yöne çekme” çabası olarak değerlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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