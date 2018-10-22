Rusya Nükleer Silah Anlaşmasından Çekilme Konusunda ABD'den Açıklama Bekliyor

Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başkan Donald Trump’ın Rusya’yla soğuk savaş dönemi nükleer silah anlaşmasından çekleceğini açıklaması nedeniyle bu hafta sert sorularla karşı karşıya kalıyor.

Bolton, Salı günü Rusya lideri Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la biraraya gelecek.

Trump Rusya’yı, yeni füzeler üretip testler yaparak,1987 yılında imzalanan ve INF Paktı olarak bilinen anlaşmayı ihlal etmekte suçladı. Söz konusu anlaşma Amerika ve Rusya’nın 500 kilometreden 5 bin kilometreye kadar nükleer füzeleri üretmek, test etmek ve depolamaktan alıkoyuyor.

Kremlin henüz Başkan Trump’ın kararına karşı resmi bir değerlendirmede bulunmadı ancak konuya ilişkin bir açıklama beklendiğini duyurdu.

Söz konusu anlaşma 1987 yılında dönemin Amerika Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mikhail Gorbaçov tarafından imzalandı. Rus Interfax haber ajansına konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Gorbaçov, “Washington’dakiler bunun nelere sebep olacağını gerçekten anlamıyorlar mı? Washington’un bu siyasete geri dönme arzusu desteklenemez. Sadece Rusya değil tüm dünyada nükleer silahları istemeyen herkesin buna karşı çıkması zorunlu” dedi.