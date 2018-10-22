Rusya Nükleer Silah Anlaşmasından Çekilme Konusunda ABD'den Açıklama Bekliyor

Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başkan Donald Trump’ın Rusya’yla soğuk savaş dönemi nükleer silah anlaşmasından çekleceğini açıklaması nedeniyle bu hafta sert sorularla karşı karşıya kalıyor.
Bolton, Salı günü Rusya lideri Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la biraraya gelecek.
Trump Rusya’yı, yeni füzeler üretip testler yaparak,1987 yılında imzalanan ve INF Paktı olarak bilinen anlaşmayı ihlal etmekte suçladı. Söz konusu anlaşma Amerika ve Rusya’nın 500 kilometreden 5 bin kilometreye kadar nükleer füzeleri üretmek, test etmek ve depolamaktan alıkoyuyor.
Kremlin henüz Başkan Trump’ın kararına karşı resmi bir değerlendirmede bulunmadı ancak konuya ilişkin bir açıklama beklendiğini duyurdu.
Söz konusu anlaşma 1987 yılında dönemin Amerika Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mikhail Gorbaçov tarafından imzalandı. Rus Interfax haber ajansına konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Gorbaçov, “Washington’dakiler bunun nelere sebep olacağını gerçekten anlamıyorlar mı? Washington’un bu siyasete geri dönme arzusu desteklenemez. Sadece Rusya değil tüm dünyada nükleer silahları istemeyen herkesin buna karşı çıkması zorunlu” dedi.
Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Tass Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Amerika’nın attığı bu adımın son derece tehlikeli olduğunu söyledi.
Rusya’nın anlaşmayı ne şekilde ihlal ettiğine dair detay vermeyen Başkan Trump, Moskova’nın bundan kaçamayacağını söyledi.
Trump, “Rusya anlaşmayı ihlal etti. Uzun yıllardır da bunu yapıyorlar. Nükleer anlaşmanın ihlal edilmesine, buna uyulmadan nükleer silah üretilmesine izin vermeyeceğiz. Buna müsade etmeyeceğiz” dedi.
Obama döneminde de Amerikalı yetkililer Rusya’yı, NATO ülkelerini tehdit edecek şekilde karadan havaya füze testleri yapmakla suçlamışlardı.
Rusya’ysa anlaşmayı kendisinin ihlal ettiği iddialarını reddetti buna karşın Amerika’nın savunma sistemlerinin asıl anlaşmaya uygun olmadığını söylemişti.
Washington’daki çok sayıda sözde şahin isim, söz konusu anlaşmanın artan global tehditlere karşı Amerika’yı yeni nesil silahlar geliştirebilmekten alıkoyduğunu söylüyorlar.
Trump, “Rusya ve Çin bize gelip tamam akıllı davranalım ve bu silahları geliştirmeyelim diyene kadar biz bu silahları yapmak zorundayız. Ama eğer Rusya bunu yapıyor, Çin bunu yapıyor, biz anlaşmaya bağlı kalıyorsak bu kabul edilebilir bir durum değil” diye konuştu.
Çin INF anlaşmasının tarafları değil
2017 yılında Nobel Barış Ödülü kazanan Nükleer Silahların Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya yöneticisi Beatrice Fihn Başkan Trump’ın açıklamasını değerlendirdi. Fihn, “INF anlaşmasından çekileceğini açıklayarak Trump, kendisinin güvenliği tesis edebilecek birisi olmadığını ortaya koymuştur. Trump bunun yerine nükleer anlaşmayı ortadan kaldırarak Amerika’yı trilyon dolarlık yeni bir nükleer silahlanma yarışına sokacak” dedi.
Bağımsız Rus siyasi analisti Dmitry Oreshkin de Associated press Haber Ajansına yaptığı değerlendirmesinde, “Yavaş yavaş soğuk savaş ortamına kayıyoruz. Sovyetler Birliği’nin sonu gibi benzer sonuçları olabilir ama bu defa daha kötü olur çünkü Putin savaş görmüş bir jenerasyondan gelmiyor. Bu insanlar Brezhnev dönemi insanları kadar savaştan korkmuyorlar. Batıyı yeterince tehdit edersek korkarlar diye düşünüyorlar” diye konuştu.
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