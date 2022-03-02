Rusya nükleer silah mı kullanacak? Korkutan açıklama! Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak mı?

Rusya lideri Vladimir Putin'in emriyle Şubat sonlarında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamıştı. Son olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün yaptığı bir açıklamayla açık açık 'dünya çapında bir nükleer savaş' tehdidinde bulundu. Peki Rusya nükleer silah mı kullanacak?

RUSYA NÜKLEER SİLAH MI KULLANACAK?

Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Lavrov, üçüncü bir dünya savaşı çıkması halinde bunun nükleer silahlarla gerçekleşeceğini ve yıkıcı olacağını açıkladı. Ayrıca Lavrov'un bu açıklamasının, Putin'in Ukrayna'ya yardım amaçlı asker gönderen bütün ülkelerin ciddi sonuçlarla karşılaşacağını belirtmesinden birkaç gün sonra yapılması da oldukça dikkat çekti.

Nükleer silah kullanılıp kullanılmayacağı henüz netlik kazanmasa da dünya devletleri konu hakkında endişelenmeye devam ediyor.

UKRAYNA'YI SÜRECİ GECİKTİRMEKLE SUÇLADI

Diğer yandan Lavrov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin görüşmelerinin ikinci ayağıyla ilgili Ukrayna tarafını suçladı. Rus haber ajansı TASS'a açıklamada bulunan Lavrov, Moskova'nın Ukrayna'da barışı hedefleyen görüşmelerin ikinci ayağı için hazır olduğunu ifade etti ve Ukrayna'yı ABD'nin talebi üzerine süreci kasıtlı olarak geciktirmekle suçladı.

İKİNCİ GÖRÜŞME NE ZAMAN?

Bunlara ek olarak önce ertelendiği aktarılan ikinci görüşmenin bugün akşam saatlerinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

