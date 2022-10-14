Rusya o bölgeyi kendi topraklarını katmıştı! Ukrayna saldırı başlattı, siviller tahliye ediliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken Kiev yönetimi, Kherson bölgesine saldırı başlattı. Saldırı sonrasında Kherson bölgesine Rusya tarafından atanan yönetici, bölgeden sivillerin tahliyesine karar verdi. Sivillerin bugün Rusya'ya varması beklenirken, Kherson kenti Rusya'nın savaşın başından bu yana yıkıma uğramadan ele geçirdiği tek büyük kent olma özelliğini taşıyor.

"İNSANLAR ÇOCUKLARINI DA ALIP GİTMELİ"

Kherson bölgesine Rusya tarafından atanan yönetici Vladimir Saldo, yayınladığı görüntülü mesajda "Kherson bölgesindeki tüm sakinlerin, isterlerse, kendilerini füze saldırılarından korumak için... başka bölgelere gitmesini önerdik. İnsanlar çocuklarını da alıp gitmeli" dedi.

Saldo, bu imkanın öncelikli olarak Dinyeper nehrinin batı kıyısında bulunan insanlara tanındığını ifade etti. Nehrin batısında, bölgenin başkenti Kherson kenti de bulunuyor.

KENT YIKIMA UĞRAMADAN RUSYA'NIN KONTROLÜNE GEÇTİ

Kherson kenti Rusya'nın savaşın başından bu yana yıkıma uğramadan ele geçirdiği tek büyük kent olma özelliğini taşıyor.

'RUS GÜÇLERİN KONTROLÜ ZAYIFLADI'

TASS haber ajansında yer alan habere göre Kherson'u terk eden ilk sivil kafilesinin Rusya'nın Rostov bölgesine bugün varması bekleniyor.

Rusya'nın güvenlik için tahliye kararı alması Rus güçlerin bölgedeki kontrolünün zayıfladığının işareti olarak görüldü.

RUSYA DÖRT BÖLGEYİ ELE GEÇİRMİŞTİ

Rusya Şubat ayında başlattığı işgalde Ukrayna'nın dört bölgesini kısmen ele geçirdi ve geçen haftalarda bu bölgeleri ilhak kararı aldı.

Ukrayna'nın geçen ay geri almak için taarruz başlattığı Kherson bölgesi, Rusya'nın 2014 yılında yine Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım yarımadasına tek kara bağlantısını oluşturuyor. Kherson aynı zamanda Ukrayna'yı ikiye bölen 2,200 km uzunluğundaki Dinyeper nehrinin denize açıldığı bölgeyi kapsadığı için iki ülke için de stratejik olarak önem taşıyor.

Ukrayna ordusu geçen ay Kherson ve ülkenin kuzeyindeki Kharkiv bölgesinde başlattığı taarruzlarla Rusya'nın savunma hattını yarmış, savaşın başından bu yana en büyük kazanımlarını elde etmişti.

Kherson'da nehrin batı yakasında mevzilenmiş Rus askerlerini geri çekilmek zorunda bırakan Ukrayna, Rus ordusunun ikmal hatları ve kaçış yollarını ele geçirmek istiyor.

SİVİLLERİN KAÇIŞI İLHAK İDDİALARINI ÇÜRÜTEBİLİR

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada geçen ay ülke çapında 600'den fazla yerleşim yerinin geri alındığı, bunlardan 75'inin ise Kherson bölgesinde olduğu ifade edildi.

Sivillerin Kherson'u terk etmesinin, Rusya'nın geçen ay Ukrayna'nın %15'ini ilhak ederek Portekiz büyüklüğünde toprakları Rusya'ya kattığı iddiasını çürütebileceği düşünülüyor.

Ukraynalı yetkililer, dün Kherson'a en yakın konumda bulunan Ukrayna kontrolündeki kent olan Mykolaiv'in bombardıman altığında kaldığını ve sivil tesislerin vurulduğunu söylemişti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy dün yayınladığı görüntülü mesajda Donetsk bölgesinin doğusundaki Bakhmut kasabasında da "şiddetli" çatışmaların devam ettiğini söyledi.

Donetsk de Rusya'nın ilhak ettiği bölgeler arasında yer alıyor.

Rusya Ukrayna'nın Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerini ilhak ettiğini açıklamıştı.

Zelenkiy, Ukraynalı askerlerin Bakhmut'u "becerikli ve kahramanca hamleler ile savunduğunu" söyledi.

Kaynak: Reuters

