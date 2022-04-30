Rusya Odesa’da Bir Havalimanına Saldırdı

Ukrayna ordusu bugün yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Odesa’da havaalanına düzenlenen Rus füze saldırısının piste zarar verdiğini ve artık kullanılamayacağını söyledi.

Ukrayna ordusu, "Odesa bölgesindeki bir füze saldırısının sonucu olarak, Odesa havaalanındaki pist hasar gördü. İleride kullanılması imkansız durumda" diye duyurdu. Rus ordusundan saldırıya dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odesa, savaşta şimdiye kadar nispeten zarar görmemiş şehirlerden birisiydi. Rusya, Odesa'yı belirli aralıklarla hedef aldı. Bir hafta önce de Ukrayna, şehre düzenlenen bir saldırıda en az sekiz kişinin öldüğünü bildirmişti.

Ukrayna ordusu bugün yaptığı bir başka açıklamada da Rus uçaklarının kuşatma altındaki Mariupol şehrinde, birliklerin ve sivillerin sığındığı Azovstal çelik fabrikasına saldırıları sürdürdüğünü kaydetti.

Ukrayna ordusu Rus güçlerinin ilerlemesini durdurmaya odaklanırken Birleşmiş Milletler, çelik fabrikasından sivillerin tahliyesini sağlamaya çalıştı.

Ukraynalı yetkililere göre, Mariupol’da hala 100 bin civarında sivil var. Bu sivillerden yaklaşık bin kişi Sovyet döneminden kalma Azovstal çelik fabrikası bölgesinde yaşıyor.

Ukrayna, Mariupol'un Rus kuvvetlerince edilemeyen tek bölümü olan fabrikaya sığınan savaşçı sayısını açıklamıyor. Ancak Ruslar, Ukraynalı savaşçıların sayısının yaklaşık 2 bin olduğunu söylüyor.

Rus resmi haber kaynakları bugün, 25 sivilin Azovstal çelik fabrikasından tahliye edildiğini duyurdu. Ancak BM veya Ukraynalı yetkililerden bu haberlerle ilgili herhangi bir doğrulama gelmedi. Rusya'nın resmi haber ajansı RIA Novosti, 19 yetişkin ve altı çocuğun tesisten çıkarıldığını söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı da bir Facebook gönderisinde, Ukrayna ordusunun Harkiv bölgesindeki dört yerleşimin kontrolunu yeniden ele geçirdiğini duyurdu.

Rus silahlı kuvvetleri de bugün Ukrayna'nın 17 askeri tesisini yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını, roket ve topçu depolamak için kullanılan bir komuta merkezini ve bir depoyu imha ettiklerini açıkladı.

Rus Savunma Bakanlığı internette yaptığı açıklamada ayrıca gün boyunca hava kuvvetleri saldırılarının iki yüzden fazla Ukrayna askerini öldürdüğünü ve 23 zırhlı aracı imha ettiğini öne sürdü.

Açıklamada, Odesa havaalanına yapılan bir saldırıdan bahsedilmedi.

Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesinin valisi ise bugün Ukrayna tarafından, sınırına yakın bir kontrol noktasına çok sayıda top mermisi atıldığını söyledi.

Telegram kanalında yayınlanan bir videoda konuşan Kursk valisi Roman Starovoit, herhangi bir can kaybı veya hasar olmadığını söyledi.

İddia henüz doğrulanmazken Ukrayna'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Buça’da üç ceset bulundu

Başkent Kiev'in kuzeyindeki Buça’da ise polisin, üç sivilin cesetlerini buldukları açıklandı. Ukrayna polisinin bugünkü açıklamasına göre kurbanlar kurşunla öldürülmeden önce işkence gördü.

Kiev bölge polis şefi Andriy Nebitov, YouTube'da yayınlanan bir videoda, erkeklerin uzuvlarındaki kurşun yaralarının onlara işkence yapıldığını gösterdiğini söyledi. Nebitov, "İşkence sonrası, erkeklerin her biri kulaklarından vuruldu" dedi.

Nebitov, kurbanların Mirotske köyü yakınlarında, Rus askeri mevzilerinin yakınında, gözleri ve elleri bağlı olarak ormanda, derin olmayan mezarlarda bulunduğunu ve bazılarının ağzının bağlı olduğunu söyledi.

Nebitov, erkeklerin kıyafetlerinin sivil olduklarını gösterdiğini belirterek, yüzleri işkenceyle şekil değiştirdiği için kimliklerinin bilinmediğini belirtti.

Videoda ayrıca, mezarı ve kana bulanmış bedenleri gösterdiği iddia edilen, yüzleri bulanıklaştırılmış görüntüler de yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, iddialarla ilgili yorum talebine yanıt vermedi. Nebitov’un iddiaları bağımsız kaynaklarca da henüz doğrulanmadı.

Nebitov, adli tıp laboratuvarlarının Kiev bölgesinde Rus işgalcilerin öldürdüğüne inanılan toplam bin 202 sivil cesedi incelediğini söyledi.

Ukrayna’dan Rusya’ya yalanlama

Öte yandan Ukrayna, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasının barış görüşmelerinin bir parçası olduğu sözlerini yalanladı.

Ukraynalı müzakereci Mihalyo Podolyak, Lavrov'un tek bir müzakere görüşmesine bile katılmadığını ve Ukrayna'nın kasaba ve şehirlerine saldıran ve işgal edenlerden "Nazilerden arındırma" ya da Rus dilini kullanma konularında ders almaya ihtiyacı olmadığını söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Podolyak, müzakereler çerçevesinde "Rusya Federasyonu'na küresel uluslararası yaptırımlar konusunun hiç tartışılmadığını" söyledi.

Podolyak, "Yaptırımlar konusunda hangi kararların ne zaman alınması gerektiğine karar vermek Ukrayna ile birlikte tüm ortaklarımıza aittir” dedi.

Ukrayna ile Rusya arasında tutuklu takası

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşçuk ise bugün Ukrayna’nın Rusya ile esir değişimi gerçekleştirdiğini ve yedi asker ile yedi sivilin ülkeye geri döndüğünü söyledi.

Vereşçuk, askerlerden birinin beş aylık hamile bir kadın olduğunu kaydetti. Vereşçuk, takas edilen Ruslar’ın sayısını söylemedi.

İki ülke, 24 Şubat'ta Rusya'nın işgali ile başlayan savaş süresince birkaç defa esir takası yapmıştı. Ukrayna, 28 Nisan’da Rusya'nın 33'ten fazla askeri teslim ettiğini açıklamıştı.

