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Rusya öncülüğündeki birlikler Kazakistan'dan çekiliyor

13.01.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne bağlı barış gücü askerleri Kazakistan’dan çekilmeye başladı.

Almatı kentindeki havalimanı yeniden uçuşlara açıldı.Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne bağlı barış gücü askerleri Kazakistan'dan çekilmeye başladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, askerlerin misyonunu tamamladığı ve askeri ekipmanlarını üslerine dönmek üzere toplamaya başladıkları kaydedildi. AFP'nin haberine göre, askerler bu sabah Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'dan resmi bir törenle ayrılmaya başladılar. Geri çekilmenin on gün içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Rusya ve Kazakistan'ın yanı sıra diğer dört eski Sovyet ülkesi tarafından kurulan hükümetlerarası askeri ittifak olan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan'da geçen hafta gerçekleşen gösterilerin ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yardım çağrısı yapmasıyla 2 binden fazla askeri ülkeye göndermişti. Salı günü yaptığı açıklamada ise Tokayev, barış güçlerinin Perşembe günü yavaş yavaş çekilmeye başlayacağını duyurmuştu. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ilk defa bir hükümetin çağrısıyla harekete geçti. Tokayev bu adımdan sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hızlı müdahale için teşekkür etti.

Havalimanı uçuşlara açıldı

Ayrıca, olaylar sırasında ülkenin en büyük şehri Almatı'da geçen hafta yolcu trafiğine kapatılan havalimanı bugün yeniden açıldı. Perşembe günü Kazakistan havacılık yetkililerinin verdikleri bilgiye göre, askıya alınan iç ve dış uçuşları bugün günlük olarak yeniden yapılmaya başlandı. Ancak Almatı hala olağanüstü hal durumunda kalmaya devam ediyor.

Ne olmuştu?

Kazakistan'da gaz fiyatlarının artması nedeniyle geçen hafta başlayan kitlesek gösterilerde onlarca insan hayatını kaybederken yaklaşık 12 bin kişi gözaltına alındı. Tokayev, geçen hafta Almatı kentinde başlayan ve daha sonra ülke geneline yayılan protesto gösterilerinin ardında dış güçler olduğunu iddia etmiş, olayları "örgütlü terörist güçler tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

AFP, dpa / AI, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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