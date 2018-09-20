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Rusya, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde binden fazla asker eğitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 16:12 | Son Güncelleme

Rusya, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde binden fazla asker eğitti

ANKARA (AA) – Rusya Federasyonu'nun Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) eğittiği asker sayısı bini aştı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Berengo askeri kampında yeni mezun edilen 144 asker ile birlikte Rusya'nın ülkede eğittiği asker sayısı bin 44'e ulaştı.

Askerler, iki ay süren eğitimde askeri çatışma, silah kullanımı, yakın müdahale taktikleri, pusu hazırlama ve silahsız korunma gibi teknikleri öğrendi.

OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, askerlerin mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Rus ortaklarımız tarafından eğitilen askerlerimizi sahaya göndereceğiz. Çünkü halk ordusunu talep ediyor." ifadelerini kullandı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MINUSCA) ile ortak strateji belirlediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Touadera, "Ülkede barış ve güvenliğin tesisi için askerlerin diğer bölgelere intikali, MINUSCA ile ortaklaşa gerçekleşecek.” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre, aralık ayından bu yana 173 bin kişi, şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı, 37 bin kişi de komşu ülkelere sığındı.

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Anahtar Kelimeler:
askeri eğitim OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Rusya Federasyonu

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