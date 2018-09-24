Rusya Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki varlığını güçlendiriyor

Yerel ve uluslararası basında çıkan haberlere göre, OAC'ye 5 subay ve 170 sivil eğitmen gönderen Rusya, aynı zamanda hibe ettiği 20 uçaksavar, 270 fırlatma roketi (RPG), 5 bin 200 saldırı tüfeği (AKM), 140 keskin nişancı tüfeği, 840 Kalaşnikof ile 900 Makarov tabancadan oluşan askeri ekipmanla bin 300 OAC askerini donattı. Aynı dönemde Rus paralı savaşçılardan oluşan özel güvenlik şirketi CH VK Wagner bölgede görüldü.

OAC Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ve Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ekim 2017'de Soçi'de imzaladığı hükümetler arası anlaşmanın ardından iki ülke arasındaki askeri ilişkilerde önemli adım atıldı.

ABDOULAYE İBRAHİM BACHİR - Rusya'nın, 2012'den bu yana iç savaşın devam ettiği Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) ile son dönemde askeri, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurarak ülkedeki varlığını güçlendirmesi dikkati çekiyor.

Rus şirketleri, iki ülke arasındaki askeri ve diplomatik hamlelerin hemen ardından ülkede maden alanında yatırım yapmaya başladı.

OAC ile askeri ve diplomatik ilişkilerini geliştiren Rusya, ekonomik alanda da etkisini sürdürmek istiyor.

Cumhurbaşkanı Touadera, kısa süre önce Lobaye'da 40 hektarlık arazide kurulu Berengo Sarayı'nı askeri kamp olarak kullanılmak üzere Ruslara tahsis etti.

Batı basınında Rusya'nın kısa sürede OAC ordusuna 85 askeri eğitmen daha göndereceği ve ek silah yardımında bulunacağı öne sürülüyor.

OAC Savunma Bakanı Marie-Noelle Koyara'nın ağustosta Rusya'ya yaptığı ziyarette mevkidaşı Sergey Şoygu ile savunma alanında imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde Rusya, OAC askerlerine kendi topraklarında da eğitim verecek.

Rus Lobaye Invest şirketi, Yawa bölgesinde maden çıkarma ve Pama bölgesinde de maden arama ruhsatı aldı. Fransa ve OAC basınındaki haberlere göre, bu şirketin güvenliği Rus özel güvenlik şirketi Sewa Security Services tarafından sağlanıyor.

Ülkede finans başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren 3 Rus şirketi kurulduğu belirtiliyor. Fransız basını, Rusya'nın ülkede tarım, hayvancılık ve ahşap sektöründe yatırım yapmak için girişimlere başladığını yazdı.

- Rusya'dan OAC'ye insani yardım

Rusya, askeri yardımlarının yanı sıra OAC halkı nezdinde kendini kabul ettirmek için de ülkeye insani yardım yapmaya başladı. Rusya, mayısta OAC'nin Birao, Ndele ve Bria bölgelerinde hastaneler kurmak üzere Sudan üzerinden bölgeye çok sayıda tır sevk etti.

Sovyetler Birliği'nin, 1960-1980 arasında OAC ile yakın ilişkiler kurduğunu hatırlatan Rus uzmanlar, Rusya'nın OAC'ye olan ilgisinin yeni olmadığını vurguluyor.

- OAC krizinde Rus ara buluculuğu

Afrika Birliğinin OAC krizinin çözümü için başlattığı müzakerelerin sonuçsuz kalması, Rusya'nın ülkedeki varlığına zemin hazırladı.