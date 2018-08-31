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Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 16:21 | Son Güncelleme

Kirill, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Fener Rum Patriği Bartholomeos'la görüştü.

Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ziyarette, Kirill'e Metropolit IIlairon ve yardımcıları eşlik etti. Fransa Metropoliti Emanuel'in de katıldığı görüşme yaklaşık 4 saat sürdü.

Ziyarette, bölünen Ukrayna Kilisesi'nin durumu gibi konuların da görüşüldüğü öğrenildi.

Ukrayna Kilisesi'nin geçen nisan ayında Rusya Kilisesi'nden bağımsız olmak için Ukrayna Parlamentosu'na yaptığı başvuru yasalaşmıştı.

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Bartholomeos Fener Rum Patriği Bartholomeos Kirill Ukrayna Kilisesi

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