Rusya Özbekistan’ta nükleer santral inşa edecek

Rusya, Özbekistan’da her biri 1,2 gigawatt kapasiteli iki bloktan oluşan nükleer santral inşa edecek.
Moskova’da düzenlenen Rusya-Özbekistan 19. hükümetler arası ekonomik işbirliği komisyon toplantısı sonrasında Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ile Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, nükleer santral anlaşmasına imza koydu.
Anlaşmaya göre Rusya, Özbekistan topraklarında, her biri 1,2 gigawatt kapasitesinde iki bloktan oluşan nükleer santral kuracak.
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