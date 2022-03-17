‘‘Rusya paralı askerlerini Afrika’dan Ukrayna’ya kaydırıyor’’

Townsend, Amerika’nın Sesi’ne (VOA) verdiği özel röportajda bu birimlerin öncelikle Libya’dan gönderilmesinin olası olduğunu kaydetti. Libya’da yüzlerce Rus paralı asker, ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter’e destek vermek için savaşıyor.

Townsend, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı’nın (AFRICOM) Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından, Avrupa Komutanlığı’na (EUCOM) bazı kaynaklarını aktardığını ve kendi komutasındaki birimlerin de 30 askeri personeli EUCOM’a gönderdiğini bildirdi.

NATO’ya verilen desteğin hava ikmali gibi durumları etkilediğini kaydeden Townsend ‘‘Ukrayna’ya da yardım sağlıyoruz. Bu uçuşlar AFRICOM için bazı yavaşlamalara neden oldu, ancak bunların operasyonlarımız üzerinde çok büyük etkisi olduğu söylenemez’’ dedi.

Townsend, Ocak ayında VOA’ya yaptığı açıklamada Rus ordusunun Rus paralı askerlerin Mali’ye taşınmasına yardım ettiğini bildirmişti.

Şu an Mali’de birkaç operasyon yürüten bin kadar Rus paralı askeri bulunduğunu belirten komutan, ancak grubun son haftalarda Rus ordusundan daha az destek aldığını, bunun Ukrayna’daki savaştan kaynaklanmasının olası olduğunu kaydetti.

‘‘EL ŞEBAB’IN AFRİKA DIŞINA SALDIRI KAPASİTESİ ARTTI’’

Townsend, Somali’deki El Şebab grubunun ise artık Afrika dışında da Amerikalılar’ı vurma kapasitesine sahip olabileceği ve Amerikalılar’ın hedef alınabileceği yerler arasında ABD’nin de sayılabileceğini öne sürdü.

Townsend, ‘‘Yapacaklarından şüpheliyim. Bu Washington ya da istihbarat toplulukları arasında çok kabul gören bir yaklaşım değil. Ancak bir komutan olarak içgüdülerim yapabilecekleri yönünde’’ dedi.

Amerikalı yetkililer en son geçen ay yaptıkları bir açıklamada Somali El Kaidesi ile ilişkili örgütün, Somali dışında Batılı hedeflerin peşine düşebileceğini ancak ABD’ye saldırma kapasitesinden yoksun olduğunu bildirmişti.

El Şebab’ın Afrika kıtasındaki en büyük tehdit olmaya devam ettiğini belirten Amerikalı general, geçen bir yıl boyunca örgütün Somali’de büyük hareket serbestisine sahip olduğunu hatırlattı. Townsend örgütün büyüdüğü, güçlendiği ve cesaret kazandığı uyarısında bulundu.

‘‘SOMALİ’DEKİ ABD ASKERİ SAYISI YETERSİZ’’

2020’nin sonunda eski ABD Başkanı Donald Trump, döneminin son dış politika hamlelerinden biri olarak Somali’deki 800 Amerikan askerini ülkeden çıkartma kararı almıştı. Townsend o günden bu yana geçen yaklaşık 15 aylık sürede, askerlerinin Somali’ye gelip giderek çalışmalarını sürdürdüklerini, ülkede sürekli kalan ABD askeri sayısının ise 100 olduğunu bildirdi.

Townsend, bu sayının yetersiz ve etkisiz olduğunu belirterek ‘‘Orada ivme sağlamak için yeterince uzun kalamıyoruz, gittiğimizde de yeniden başlamak zorunda kalıyoruz’’ dedi ve ABD güçlerinin Somali’ye her gidişlerinde güvenliği yeniden sağlamak zorunda kaldıklarını ve risklerin arttığını kaydetti.

Townsend VOA’ya yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Beyaz Saray’a konuyla ilgili tavsiyede bulunduğunu ve yönetimdeki liderlerin kararını beklediğini bildirdi.

‘‘EKVADOR GİNESİ’NDE ÇİN ÜSSÜ PLANI YOK’’

Townsend, ABD’nin Çin’in Afrika’nın Atlas Okyanusu kıyısında bir üs kurmaya hazırlandığından şüphelendiğini ve Pekin’in en çok ilgi gösterdiği yerin Ekvador Ginesi olduğunu, geçen Ocak ayında dile getirmişti.

Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey Afrika yetkilisi Molly Phee de geçen hafta, Ekvador Ginesi’ne giden bir heyete liderlik etti. Heyette AFRICOM’dan yetkililer de yer alıyordu.

Townsend, buradaki liderlerin Çin’in üs planını yalanladıklarını ve şimdilik sözlerine güveneceklerini ancak eylemlerini de yakından izleyeceklerini kaydetti.

Çin’in Afrika’nın doğusundaki Cibuti’de bir deniz aşırı askeri üssü zaten mevcut.

Townsend, Tanzanya’da bir Çin üssüne dair görüşmelerin ise Tanzanya hükümetindeki değişikliğin ardından yavaşladığını, bu nedenle Çin'in Mozambik Kanalı boyunca küçük ada ülkeleri dahil tüm ülkelerden "üs talebinde bulunduğunu" belirtti.

Çin’in üs talep ettiği ülkeler arasında Somali’nin de olduğunu kaydeden askeri yetkili, Somali hükümetinin Çin ordusuyla ortak olmayacağına dair güvence verdiğini söyledi.

İRAN’IN BÜYÜKELÇİYE SUİKAST PLANI ÖNLENDİ

Townsend ayrıca, 2020’de ABD’nin Güney Afrika Büyükelçisi’nin öldürülmesine dair yapılan bir planda, İran’ın parmağı olduğunu açıkladı.

Suikast planı ABD’nin hava saldırısıyla İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü lideri Kasım Süleymani’yi Irak’ta öldürmesinin ardından yapılmıştı.

Townsend bu planın bozulduğunu ve İran’ın Amerikalılar’a yönelik Afrika’da yeni bir saldırı planı hazırlığı olmadığını kaydetti.

İran’ın Afrika’ya ilgisinin 2020’den bu yana arttığını belirten Townsend, ABD’nin kıta üzerinde daha fazla İran insansız hava aracı tespit ettiğini ve Tahran’ın Afrika ülkelerine malzeme yardımına devam ettiğini bildirdi.

