Rusya Parlamentosu'ndan Yeni START'ın Uzatılmasına Onay

Rusya Parlamentosu, Rusya ve ABD arasındaki Yeni Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Antlaşması’nın (New START) süresinin beş yıllığına uzatılması tasarısını onayladı. Antlaşmanın süresi gelecek hafta doluyordu.
2010 yılında imzalanan ve küresel silah indiriminde bir mihenktaşı olarak kabul edilen Yeni START Antlaşması, ABD ve Rusya'nın mevzilendirebileceği stratejik nükleer savaş başlığı, füze ve bombardıman uçaklarının sayısına kısıtlama getiriyor.
Beyaz Saray, Kremlin'in antlaşmanın süresini uzatma konusunda anlaşmaya varıldığı şeklindeki açıklamasını henüz doğrulamadı, ancak Başkan Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in meseleyi telefonda konuşması sırasında ele aldıklarını ve ekiplerinin, antlaşmanın süresinin dolacağı tarih olan 5 Şubat'tan önce acilen hazırlıkları tamamlaması kararı aldıklarını bildirdi.
Rusya Parlamentosu'nun hem alt kanadı Duma hem de üst kanadı Federasyon Konseyi, Çarşamba günü, iki nükleer güç olan ABD ve Rusya arasındaki son büyük silah kısıtlaması antlaşmasının süresinin uzatılmasını onayladı.
Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Duma'da yaptığı konuşmada, "Anlaşmanın özü, antlaşmada herhangi bir değişiklik yapmadan, imzalandığı şekliyle süresini beş yıl daha uzatmak" dedi.
Bir sonraki adımın, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in yasayı imzalaması olması bekleniyor.
Ryabkov, Rusya ve ABD'nin iç prosedürleri tamamladıktan sonra karşılıklı yapacakları diplomatik yazışmalar sonrasında antlaşmanın süresinin resmen uzatılmış olacağını kaydetti.
Moskova ve Washington, Yeni START antlaşmasının süresini eski Başkan Trump döneminde uzatamamıştı. Bunun nedeni, Trump'ın antlaşmanın süresini uzatmayı Moskova'nın uymasını talep ettiği bazı şartlara bağlamasıydı.
Moskova bu dayatmayı reddetmişti. Dünya Ekonomik Forumu'nun sanal ortamda düzenlenen toplantısında konuşan Putin, Yeni START Antlaşması'nın süresinin uzatılmasını, ABD-Rusya ilişkilerinin diğer alanlarda gergin olduğu bu dönemde "doğru yönde atılan bir adım" olarak değerlendirdi.
Rus Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosachev, antlaşmanın süresinin uzatılması kararını Rusya'nın ulusal güvenliğini garanti altına alacak bir adım olarak değerlendirdi.
Kosachev, "Eğer antlaşma uzatılmasaydı sayısal sınırlamalar kalkacak, bu da bir silahlanma yarışı fırsatı doğuracaktı" dedi.