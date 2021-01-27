Rusya Parlamentosu'ndan Yeni START'ın Uzatılmasına Onay

Rusya Parlamentosu, Rusya ve ABD arasındaki Yeni Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Antlaşması’nın (New START) süresinin beş yıllığına uzatılması tasarısını onayladı. Antlaşmanın süresi gelecek hafta doluyordu.

2010 yılında imzalanan ve küresel silah indiriminde bir mihenktaşı olarak kabul edilen Yeni START Antlaşması, ABD ve Rusya'nın mevzilendirebileceği stratejik nükleer savaş başlığı, füze ve bombardıman uçaklarının sayısına kısıtlama getiriyor.

Beyaz Saray, Kremlin'in antlaşmanın süresini uzatma konusunda anlaşmaya varıldığı şeklindeki açıklamasını henüz doğrulamadı, ancak Başkan Joe Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in meseleyi telefonda konuşması sırasında ele aldıklarını ve ekiplerinin, antlaşmanın süresinin dolacağı tarih olan 5 Şubat'tan önce acilen hazırlıkları tamamlaması kararı aldıklarını bildirdi.

Rusya Parlamentosu'nun hem alt kanadı Duma hem de üst kanadı Federasyon Konseyi, Çarşamba günü, iki nükleer güç olan ABD ve Rusya arasındaki son büyük silah kısıtlaması antlaşmasının süresinin uzatılmasını onayladı.