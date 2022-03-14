Rusya paylaştı! Tüm dünyaya tehdit: Londra’yı 5 dakika içinde vurabilir...

Ukrayna Rusya arasındaki savaş devam ederken tüm dünya iki ülkenin müzakarelerini yakından takip ediyor. Ukrayna-Rusya geriliminin Üçüncü Dünya Savaşı’na dönüşmesi konusunda endişelerini dile getirenlerin yanında Rusya, konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaştı. İngiliz basının manşetlerinde yer alan görüntülerde Beyaz Deniz’deki Amiral Gorshkov firkateyninden fırlatılan bir füzenin videosu gösterildi.

“LONDRA’YI 5 DAKİKA İÇİNDE VURABİLİR”

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan alan haber, Rusya’nın hipersonik füzelerini gösterek paylaşımını içerdi. Gazete haberi okuyucularına “Rusya, Londra’yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı” başlığıyla sunuldu. Füzelerinin yapısına ve etki alanına yer verilen haberde, füzenin yaklaşık 10 bin kilometre hıza ulaşabildiği söylenildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın televizyon kanalı olan TV Zvezda’da paylaşılan görüntüler dünyanın ilgisini çekti. Söz konusu füzeler için TV Zvezda, “Zirkon hipersonik füzesinin hızı o kadar yüksek ki, düşmen hava savunma sistemi onu zamanında algılayıp engelleyemiyor” ifadelerini kullandı.



