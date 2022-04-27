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Rusya Polonya ve Bulgaristan’a Doğal Gaz Akışını Kesiyor

27.04.2022 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın enerji devi Gazprom, Polonya ve Bulgaristan’a doğal gaz akışını yarından itibaren durduracağını açıkladı. Bu adımın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Batı’yla yaşadığı ihtilafta büyük bir tırmanmaya neden olacağı yorumu yapılıyor

Rusya Polonya ve Bulgaristan’a Doğal Gaz Akışını Kesiyor

Rusya’nın enerji devi Gazprom, Polonya ve Bulgaristan’a doğal gaz akışını yarından itibaren durduracağını açıkladı. Bu adımın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Batı’yla yaşadığı ihtilafta büyük bir tırmanmaya neden olacağı yorumu yapılıyor.

Polonya ve Bulgaristan, Moskova’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgal eyleminden bugüne, Avrupa’nın ana enerji tedarikçisi konumundaki Rusya’dan gazı kesilen ilk ülkeler olacak. Bu kararın hemen öncesinde Varşova, Gazprom da dahil olmak üzere bazı Rus oligarklar ve şirketlere karşı yaptırımlar getirmişti.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, “dostane olmayan” ülkelerden, euro ya da dolar türündeki ödemelerinin rubleye çevrilmesi için Gazprombank’ta hesap açmalarını talep eden bir karar yayınlamıştı. Şimdiye kadar sadece Macaristan ve Almanya’nın Rus doğal gazı ithal eden ana şirketi Uniper, Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal etmeden doğalgaz ödemelerini ruble ile yapmak için Kremlin'in önerdiği sisteme uyum sağlayabileceklerini bildirdi.

Polonya, Moskova’nın sıkı bir siyasi muhalifi konumunda bulunuyor. Yıl sonunda Rusya’yla anlaşmasının süresi dolacak olan Polonya’nın doğal gaz şirketi PGNİG PGN.WA, yeni ödeme planına uymayacağını defalarca dile getirmişti. Şirket ayrıca, sözleşmeyi uzatmayacağını belirtmişti.

Polonya’nın Gazprom’la doğal gaz tedarik sözleşmesi yılda 10 milyar metreküp miktarı içeriyor ve ülkedeki tüketimin yüzde 50 civarını kapsıyor.

Ülkenin iklim bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Polonya’nın enerji arzının güvende olduğunu ve doğal gaz rezervlerine başvurmaya gerek duyulmadığını bildirdi. Hükümet yetkilileri, ülkenin sahip olduğu doğal gaz stoğu ve alternatif tedarik rotaları sayesinde tüketicilere doğal gaz akışını kesmek zorunda kalmayacaklarını kaydetti.

PGNİG, Yamal sözleşmesine göre doğal gaz akışının yeniden başlaması için adımlar atacağını ve tedarikteki herhangi bir kesintinin sözleşmenin ihlali anlamına geleceğini belirtti. Şirket, sözleşmenin ihlalinden kaynaklı zararın karşılanması için tazminat talep etme haklarının olduğunu da vurguladı.

Gazprom Polonya’nın yanısıra Bulgaristan’ın devlet doğal gaz şirketi Bulgargaz’ı da yarın doğal gaz akışının kesileceği yönünde bilgilendirdi. Bulgaristan’ın sözleşmesinin süresi de bu yılın sonunda doluyor. Bulgaristan doğal gaz ihtiyacının yüzde 90’ından fazlasını Rusya’dan karşılıyor.

Sofya, alternatif doğal gaz tedariği bulmak için adımlar attığını ve şu an için doğal gaz tüketiminde kısıtlamalara gitmeye gerek olmayacağını açıkladı.

Veri istihbarat şirketi ICIS’ten Tom Marzec-Manser, bu son gelişmeyi “Rusya tarafından açılan sismik bir uyarı ateşi” olarak yorumladı. Marzec-Manser, “Polonya birkaç yıldır Rusya ve Gazprom karşıtı bir tavır içindeydi. Bulgaristan içinse durum böyle değil. Dolayısıyla Bulgaristan’ın da gazının kesileceğini görmek, başlı başına önemli bir gelişme” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Polonya Rusya Ukrayna
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