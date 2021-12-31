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Rusya Pussy Riot Üyesini Yabancı Ajan İlan Etti

31.12.2021 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, feminist punk müzik grubu Pussy Riot’ın üyelerinden birini ‘‘yabancı ajan’’ ilan etti. Moskova’nın ‘‘yabancı ajan’’ listesine eklediği isimler arasında ülkenin önde gelen sanat koleksiyoncularından biri ve bir hiciv yazarı da var.

Rusya, feminist punk müzik grubu Pussy Riot’ın üyelerinden birini ‘‘yabancı ajan’’ ilan etti. Moskova’nın ‘‘yabancı ajan’’ listesine eklediği isimler arasında ülkenin önde gelen sanat koleksiyoncularından biri ve bir hiciv yazarı da var.

Rusya Adalet Bakanlığı, Pussy Riot üyelerinden Nadya Tolokonnikova, sanat koleksiyoncusu Marat Gelman ve hiciv yazarı Viktor Şenderoviç ile beş kişinin daha ‘‘yabancı ajan’’ listesine alındığını açıkladı. Listedeki isimlerin sayısı 2020 yılı sonundan bu yana 17’den 111’e çıktı.

Rusya’nın önde gelen hiciv yazarlarından Şenderoviç’in en popüler çalışmalarından biri 1990’larda televizyonda yayınlanan siyasi karikatür içerikli kukla gösterisiydi.

Tolokonnikova ise Rus Ortodoks Kilisesi liderlerine karşı protestoları da içeren provokatif performanslarıyla bilinen Pussy Riot grubunun kuruluşunda yer aldı. Tolokonnikova Eylül ayında yabancı ajan ilan edilen Mediazona adlı bağımsız haber ağının da kurucularından.

Mediazona, Adalet Bakanlığı’nın kurumu ‘‘yabancı ajan’’ listesine alma kararının, diğer ‘‘yabancı ajanlardan’’ alıntılar yaptığı ve Google’dan reklam parası aldığı gerekçesiyle olduğunu belirtmişti.

Listeye girenler için sert kurallar

‘‘Yabancı ajan’’ etiketi Rusya’da Sovyet döneminden kalma olumsuz çağrışımlara neden oluyor. Bu listede yer alanların mali bilgilerini raporlamaları zorunlu tutuluyor; ayrıca yayınladıkları her şeye yabancı ajan olduklarını belirten bir beyan ile başlamalarını gerektiriyor.

Medya kuruluşları ‘‘yabancı ajan’’ etiketinin çalışmalarını olumsuz etkilediğinden ve reklam gelirini azalttığından şikayet ediyor.

Birçok Rus yayın kuruluşu bu listeye alındıktan sonra sponsor ve reklam gelirlerini kaybettiği için kapanmak zorunda kaldı.

Hükümet ‘‘yabancı ajan’’ yasasını aşırılıkla baş etmek ve yabancı ülkelerin kötü nüfuzunu bertaraf etmek için uyguladığını öne sürüyor.

Kremlin medyaya baskı yapıldığını reddediyor ve yasanın Rusya’yı yabancı müdahaleden koruma amacını taşıdığını, gazetecilerin ve sivil toplum örgütlerinin manipülasyona açık olduklarını savunuyor.

Rus yetkililer bu hafta ülkenin en eski insan hakları gruplarından Memorial International’ın kapatılması talimatını vermişti.

Rusya ayrıca 2021 yılında Kremlin’i eleştiren isimlerin başında gelen muhalif siyasetçi Alexei Navalny’yi hapse atmış ve liderliğindeki hareketi yasaklamıştı. Navalny’nin yakın çevresi ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı.

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