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'Çak selamı' çok tartışılmıştı! Açıklama geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.12.2018 14:00 | Son Güncelleme

Rusya hükümeti, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensin, G20 zirvesi sırasında yaptıkları "çak" selamlaşmasını savundu ve "yakın kişisel ilişiklerin etkili ikili işbirliklerinin temeli" olduğunu belirtti.

'Çak selamı' çok tartışılmıştı! Açıklama geldi

Bu konuda bir soruya cevap veren hükümet sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın OPEC üyesi olan ve olmayan tüm petrol üreticileriyle ilişkilerini sürdürmek istediğini ve iki liderin Arjantin'de yaptıkları görüşmede bu konuyu ele aldıklarını söyledi.

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Putin ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın Arjantin'deki G20 zirvesinde 'çak selamı' yapması haftasonu gerçekleşen zirvede en çok tartışılan konulardan biriydi.

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Putin, Veliaht Prensin yanına oturana kadar Salman zirve boyunca tek başınaydı. İkilinin masaya oturduktan sonraki samimiyeti ve gülüştüğü anlar da kameralardan kaçmadı. Bu sırada diğer Avrupa liderlerinin veliaht prensi görmezden gelmesi de dikkat çekti.


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Rusya putin Suudi Arabistan selam çak veliaht prens

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