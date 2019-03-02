HABER

Rusya: “Rakiplerimiz uzaydan ve havadan istihbarat çalışması yapıyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 14:08 | Son Güncelleme

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Rusya’nın rakiplerinin uzaydan ve havadan çalışma yaprak Rusya hakkında istihbarat çalışması yaptığını öne sürdü.Rusya’nın istihbarat verilerini aktaran Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Rusya’nın rakiplerinin uzaydan ve havadan çalışma yaprak Rusya hakkında istihbarat çalışması yaptığını söyledi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Rusya’nın rakiplerinin uzaydan ve havadan çalışma yaprak Rusya hakkında istihbarat çalışması yaptığını öne sürdü.
Rusya’nın istihbarat verilerini aktaran Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Rusya’nın rakiplerinin uzaydan ve havadan çalışma yaprak Rusya hakkında istihbarat çalışması yaptığını söyledi. Gerasimov “Rusya’nın stratejik rakipleri yalnızca bölgesel noktalar için değil politik noktalar içinde çalışma yaptıklarını gizlemiyorlar. Havada, denizden ve uzaydan ileri teknolojik silahlarını ve araçlarını kullanarak büyük savaş hazırlığı yapıyorlar” dedi.
Gerasimov’dan Suriye’de önlem vurgusu
Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığı hakkında da açıklama yapan Gerasimov, “Rusya Savunma Bakanlığı’nın Suriye’de sürdürdüğü insani yardım çalışmaları askeri operasyonların yanı sıra yeni bir görev alanıdır. Çatışmalar sonrasında yerleşim alanları geliştiriliyor. Halep’te ve Doğu Guta’da teröristlere karşı savaşı kazanmak ve savaş görevlerini yerine getirmek için tedbir ve planlamalar yapılması gerekiyordu” şeklinde konuştu.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
İmamoğlu: En büyük projem bu şehrin insanlarına adil bir yönetim sunmak İmamoğlu: En büyük projem bu şehrin insanlarına adil bir yönetim sunmak 
Kılıçdaroğlu: Biz hiçbir zaman Suriye'de kan aksın istemedikKılıçdaroğlu: Biz hiçbir zaman Suriye'de kan aksın istemedik

En Çok Okunan Haberler

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Dağlarda 700 terörist kaldı

Mahir Ünal'dan flaş dolar açıklaması: 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Türkiye'den ABD'ye 'Fetullah Gülen' mektubu

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız

Binali Yıldırım'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyayı sarsan krizle ilgili kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.