Rusya rekor üstüne rekor kırıyor! Korkunç!

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı rekor artışla 177 bin 160'a ulaşarak Almanya ve Fransa'nın önüne geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 231 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 177 bin 160'a çıktı.

Ülkede ölü sayısı 88 artarak 1625'e, iyileşen sayısı da 2 bin 476 artarak 23 bin 803'e yükseldi.

Son günlerde günlük vaka artışının 10 binin altına düşmediği Rusya, ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere'nin ardından dünyada en çok vakaya rastlanan beşinci ülke oldu.

Öte yandan ülkedeki vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 6,8 olduğu belirtilirken, yeni vakaların yüzde 48,7'sinde semptom görülmediği bildirildi.

MOSKOVA'DA VAKA SAYISI 92 BİNİ GEÇTİ

Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 6 bin 703 artarak 92 bin 676, ölü sayısı ise 39 artarak 905 oldu.

Bugüne kadar toplam 9 bin 227 kişinin iyileştiği Moskova'da, vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 7,8 olarak kaydedildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orduda virüs tespit edilenlerin sayısının 31 artarak 1506'ya ulaştığı, 179 kişinin iyileştiği bildirildi.