“Rusya Rota Değiştirmeye Hazır”

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı ülkelerin Rusya’yı yaptırımlarla hedef alması durumunda, Moskova’nın da enerji kaynaklarının rotasını değiştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Bakan Siluanov açıklamasında, Avrupa’nın başlıca doğalgaz tedarikçilerinden olan Rusya’nın, olası yaptırımlar karşısında enerji kaynaklarının rotasında tam olarak nasıl bir değişiklik yapılabileceği yönünde ayrıntı vermedi.

Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri varlığını arttırmasının işgal hazırlığı olduğu iddiasında olan Amerika ve Batılı müttefikleri, Rusya’nın büyük bankaları, ekonomisi ve enerji sektörüne, ticari kısıtlamalar dahil çeşitli yöntemlerle yaptırım uygulama planlarını gündeme getiriyor.

Rus yetkililer ise Ukrayna’ya saldırı düzenleme hazırlığında oldukları iddiasını reddiyor.

Bakan Siluanov da bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “İhracatta herhangi bir kısıtlama fiyatların yükselmesine neden olur. Kısıtlamalar uygulamaya koyulursa, fiyatlardaki artışlar da bu kısıtlamaların zararını telafi edecek düzeyde olur” dedi.

Avrupa’nın kömür gibi katı yakıtlarının yaklaşık yüzde 46’sı, ham petrolünün yüzde 26’sı ve doğalgazının yüzde 38’i Rusya’dan ithal ediliyor.

Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz aktarımında kullandığı, Asya bağlantılı boru hattını başka ülke ve bölgelere doğalgaz aktarımı için kullanma konusunda fazla seçeneği bulunmuyor. Ancak uzmanlar, Rusya’nın Avrupa’ya deniz yoluyla sevkettiği günlük 2 milyon varillik ham petrol tedariğini kısıtlama konusunda esnekliğe sahip olduğuna vurgu yapıyor.

Rusya, önümüzdeki 10 yıl boyunca Çin’e her yıl 10 milyar metreküp daha fazla doğalgaz satma hedefiyle Çin ile bu ay yeni bir anlaşmaya imza attı. Çin’e ihraç edilecek doğalgazdaki bu artış, şu an Rusya’nın Avrupa’ya ihraç ettiği doğalgazın yüzde 5’ine denk geliyor.

