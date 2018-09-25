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Rusya: hava sahasının gerekli bölgelerini kapatabiliriz

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan, İsrail’in İl-20 uçağını düşürmesinin ardından Suriye’ye gönderilmesi planlanan S-300 füze savunma sistemi ile ülkenin hava sahasının gerekli görülen bölgelerinin kapatılabileceği açıklaması geldi.

Rusya: hava sahasının gerekli bölgelerini kapatabiliriz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Suriye’ye S-300 füze savunma sistemi gönderilmesinin büyük bir hata olacağı ve gerilimi artıracağı yönündeki ifadelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık, sistemin gerginliğe değil istikrara yol açacağı değerlendirmesini yaptı. Açıklamada, S-300’le Suriye’nin gerekli görülen bölgelerinde hava sahasının kapatılabileceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Suriye açıklama S-300 Hava Sahası

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