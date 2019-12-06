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Rusya'dan Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 06.12.2019 11:39 | Son Güncelleme

Rusya, yeni bir S-400 satışı ile ilgili çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rusya ile Türkiye arasında yeni S-400 anlaşmasına dair Rusya cephesinden yeni bir açıklama geldi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alması ve testlerine başlamasının ardından Rusya ile Türkiye arasında yeni bir S-400 satışı ile ilgili çalışmalar başlatıldı.

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rus basınına yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 2020 yılında yeni bir S-400 hava savunma sistemlerinin alımının ihtimalinin olduğunu ve tarafların bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Şugayev diğer taraftan Rusya’nın Türkiye’ye rekabetçi fiyatlardan uçak tedarik edebileceklerini söyledi.

KAYNAK: İHA

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Rusya Türkiye açıklama

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