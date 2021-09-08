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Rusya Savaş Uçaklarını Belarus’a Gönderdi

08.09.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belarus, Rusya'nın ortak bir askeri eğitim merkezi oluşturmak ve iki ülkenin sınırlarında devriye görevi yapmak üzere savaş uçakları gönderdiğini açıkladı

Rusya Savaş Uçaklarını Belarus’a Gönderdi

Belarus (Beyaz Rusya) Savunma Bakanlığı, Rusya'nın ortak bir askeri eğitim merkezi oluşturmak, ortak uçuşlar yapmak ve iki ülkenin sınırlarında devriye görevi yapmak üzere , Belarus’un batısına Sukhoi Su-30 savaş uçakları gönderdiğini açıkladı.

Açıklama, Belarus ve Rusya'da, NATO ve Avrupa Birliği ülkelerinde şaşkınlığa yol açan askeri tatbikatların başlamasından iki gün önce yapıldı.

Belarus, Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko'nun geçen yıl kitlesel sokak protestolarını orantısız güç kullanarak bastırmasından bu yana Batı ile anlaşmazlık yaşıyor. Gerilimler, Belarus'u mali ve diplomatik destek için geleneksel müttefik Rusya'ya yakınlaşmaya itti.

Lukaşenko, Perşembe günü Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Lukaşenko, Rusya'nın yakında Belarus'a uçak, helikopter ve hava savunma sistemleri dahil olmak üzere büyük bir askeri donanım sevkiyatı yapacağını, 1 Eylül’de açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus jetlerinin "Belarus ve Rusya’nın hava kuvvetleri ve hava savunma kuvvetleri için ortak bir eğitim merkezi oluşturmak üzere Baranoviçi havaalanına ulaştığı" belirtildi. Açıklamada, Baranoviçi'ye kaç jetin indiği belirtilmedi. Jetlerin, "Birlik Devletinin hava sınırlarını korumak için ortak savaş görevi yürüteceği" kaydedildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçen hafta Rusya'yı "Zapad-2021" (Batı-2021) tatbikatlarını yürütmede şeffaf olmaya çağırdı. Polonya da hafta başında yaptığı açıklamada, tatbikatların Belarus sınırından AB'ye geçen bir göçmen akını nedeniyle zaten yüksek olan gerilimi körükleyeceğini bildirdi.

Rusya, Belarus'u NATO ve AB'ye karşı bir güvenlik tamponu olarak görüyor. Rusya ve Belarus resmi olarak "Birlik Devleti"nin parçası. Devletler üstü oluşum, Birlik Devleti Antlaşması'nın 2020’de iki ülkenin parlamentoları tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girdi.

İki ülke, uluslarını daha fazla entegre etmek için yıllardır görüşmelerde bulunuyorlar. Müzakereler, Belarus muhalefeti arasında Lukaşenko'nun Kremlin'den daha fazla siyasi destek karşılığında, ülke egemenliğinden taviz verebileceğine dair korkuları uzun süredir körüklüyor.

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