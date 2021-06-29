HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya, savaş uçaklarının Hollanda gemisini taciz ettiği suçlamasını reddetti

Rusya, savaş uçaklarının Hollanda gemisini taciz ettiği suçlamasını reddetti

29.06.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının Karadeniz’de Hollanda donanmasına ait "Evertsen" adlı fırkateyni taciz ettiğine yönelik suçlamaları reddetti.

Rusya, savaş uçaklarının Hollanda gemisini taciz ettiği suçlamasını reddetti

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz’de tarafsız sularda seyir halindeki Evertsen fırkateyninin, 24 Haziran’da rotasını değiştirerek Kerç Boğazı'na yöneldiği belirtildi.

Rusya’da Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter düştü: 3 ölüRusya’da Ulusal Muhafızları taşıyan helikopter düştü: 3 ölü

"GÜVENLİ MESAFEDEN UÇTULAR"

Hollanda donanmasına ait gemiyi önlemek amacıyla Su-30 ve Su-24 savaş uçaklarının havalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Rus uçaklarının uçuşlarından sonra Evertsen rotasını derhal değiştirerek uzaklaştı. Su-30 ve Su-24 savaş uçakları Hollanda gemisi çevresinde uluslararası kurallar doğrultusunda güvenli mesafeden uçtular." denildi.

NE OLMUŞTU?

Hollanda Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Rus savaş uçaklarının 24 Haziran'da Rusya’nın yasa dışı bir şekilde ilhak ettiği Kırım'ın güneydoğusunda Evertsen adlı fırkateynin üzerinde alçak uçuşlar yaparak gemiyi taciz ettiğini açıklamıştı. (AA)

Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaretRusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinovac aşısı olanlar dikkat! "Acil" diyerek uyardıSinovac aşısı olanlar dikkat! "Acil" diyerek uyardı
Salçanın içinde de bulunuyor! Uzmanı uyardı: 5 gramın üzerine çıkarsanız...Salçanın içinde de bulunuyor! Uzmanı uyardı: 5 gramın üzerine çıkarsanız...
Endonezya’da yolcu gemisi battı: 6 ölüEndonezya’da yolcu gemisi battı: 6 ölü
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden görüntü! Bu halde bulundular

Şoke eden görüntü! Bu halde bulundular

Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! İşte 10 soruda merak edilenler

Yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor! İşte 10 soruda merak edilenler

Süper Lig ekibinden kovuldu, EURO 2020'de tarih yazdı

Süper Lig ekibinden kovuldu, EURO 2020'de tarih yazdı

Genç kadınları seks tarikatı ağına düşürdü! Olay olan itiraf

Genç kadınları seks tarikatı ağına düşürdü! Olay olan itiraf

Sosyal medyada gündem olan dava peş peşe açıklamalar

Sosyal medyada gündem olan dava peş peşe açıklamalar

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Bir imzayla tüm birikimini kaybetti

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Valilik duyurdu: Kamyondan açılan ateşe karşılık verildi, 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.