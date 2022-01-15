Rusya Savaşa Karşı

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon için bahane aradığı şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Elçiliğin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, bu iddiaların asılsız ve temelsiz olduğu belirtildi.

Büyükelçilik açıklamasında, Psaki’nin basın toplantısında kullandığı ifadelerin not edildiği ancak bunların, provokasyon içeren bilgiler olduğu ve bu yönde hiçbir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, aynı senaryonun sürekli tekrarlanarak Rusya üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığı belirtilirken medyanın da bu senaryoyu haber haline getirdiği ifade edildi.

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği “Biz meslektaşlarımızı bu tür girişimlere karşı uyarıyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz; ABD’nin bize yönelik suçlamaları temelsizdir, asılsızdır. ABD yönetimini Rusya’nın öneride bulunduğu taslak anlaşmadaki güvenlik garantilerini sağlamaya davet ediyoruz. Rusya savaşa karşıdır ve tüm uluslararası sorunlarda diplomatik çözümden yanadır” ifadelerini kullandı.

